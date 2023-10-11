11 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|сентябрь 2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|сентябрь 2023
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|август 2023
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11 октября 2023 года 11:19
Проект федерального бюджета предусматривает выделение Минприроды России 541 млрд руб. в 2024-2026 годах, при этом за тот же период планируется обеспечение поступлений в доход бюджета более 380 млрд руб. сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр... читать дальше
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11 октября 2023 года 11:11
Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, открывая заседание межправительственной комиссии двух стран, которое проходит на полях "Российской энергетической недели" (РЭН).
Кроме того, Новак подчеркнул,...
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11 октября 2023 года 10:47
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Узбекистана на 2023 год на 0,2 процентного пункта - до 5,5%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook. Navigating Global Divergences), опубликованном фондом.
Прогноз по... читать дальше
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11 октября 2023 года 10:38
Власти Москвы сформировали проект бюджета столицы на 2024-2026 годы, половина расходов будет направлено на социальные направления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сформировали проект городского бюджета на 2024-2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на... читать дальше
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11 октября 2023 года 10:27
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1273,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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11 октября 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,29 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3179,32 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,39 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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11 октября 2023 года 10:21
Федеральная резервная система США (ФРС), скорее всего, сможет вернуть инфляцию в стране на целевой уровень в 2%, не допустив при этом рецессии, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Мы думаем, что мы движемся по пути к "мягкой посадке", -... читать дальше
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11 октября 2023 года 10:12
Правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Всё в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой... читать дальше
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11 октября 2023 года 10:05
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в небольшом минусе, несмотря на позитивный внешний фон.
Европейские рынки акций зафиксировали вчера существенный рост по итогам сессии благодаря "голубиным" заявлениям членов руководства Федеральной резервной... читать дальше
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11 октября 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,92/102,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи...
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11 октября 2023 года 09:54
В 2024 году на выплаты по материнскому капиталу будет выделено 495 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На следующий год мы запланировали, что общий объем составит более 495 млрд рублей только на материнский капитал. Сертификат на... читать дальше
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11 октября 2023 года 09:46
Энергопотребление в России выросло с начала 2023 г. на 1,2%, сообщил журналистам в кулуарах РЭН-2023 замминистра энергетики Евгений Грабчак.
В абсолютных значениях без учета температурного фактора рост составил 0,86%, добавил он.
С начала октября неприведенное...
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11 октября 2023 года 09:38
Курс доллара США стабилен к большинству мировых валют утром в среду, приостановив ралли на фоне мягких заявлений членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Доллар дорожает к японской валюте.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик... читать дальше
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11 октября 2023 года 09:33
Максимальный лимит, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию граждан, предлагается увеличить с 15 тыс. руб. до 60 тыс. руб., если оплата идет за жилое помещение и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект (№445879-8) размещен в электронной... читать дальше
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11 октября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 2252,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2036,2 млрд руб.
На... читать дальше
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11 октября 2023 года 09:25
Минздрав России планирует увеличить расходы за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно.
Соответствующий проект постановления правительства РФ о программе государственных гарантий... читать дальше
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