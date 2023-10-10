Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,9382 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,0025 руб., максимальный - 100,9 руб. Было заключено 23566 сделок. Объем торгов составил 118437,82 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,4175 руб. за доллар США.

10 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,12 руб. и составил 99,9382 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58426,503 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,797 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,12 руб. и составил 99,9382 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,0025 руб., максимальный - 100,9 руб. Было заключено 23566 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,0025 руб., максимальный - 100,9 руб. Было заключено 23566 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,20 руб. и составил 105,6985 руб. Минимальный курс евро составил 105,06 руб., максимальный - 106,645 руб. Было заключено 9613 сделок. Объем торгов составил 35468,62... Минимальный курс евро составил 105,06 руб., максимальный - 106,645 руб. Было заключено 9613 сделок. Объем торгов составил 35468,62...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,21 коп. и составил 13,6842 руб. Минимальный курс юаня составил 13,582 руб., максимальный - 13,816 руб. Было заключено 66308 сделок. Объем торгов составил 161837,42... Минимальный курс юаня составил 13,582 руб., максимальный - 13,816 руб. Было заключено 66308 сделок. Объем торгов составил 161837,42...

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Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2023 года увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 675,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта. "Основной вклад в позитивную динамику, как и прежде, обеспечила... "Основной вклад в позитивную динамику, как и прежде, обеспечила... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги завершил торги без единой динамики из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов. В Азии сегодня наблюдалась смешанная динамика индексов акций. Фондовые индексы Японии, Гонконга и Австралии выросли, в то... В Азии сегодня наблюдалась смешанная динамика индексов акций. Фондовые индексы Японии, Гонконга и Австралии выросли, в то... читать дальше

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Руководство Банка Англии рекомендует вдвое увеличить требования к доле высоколиквидных активов в структуре фондов денежного рынка для снижения рисков в секторе, пишет Financial Times со ссылкой на доклад регулятора. Фонды могут обязать держать в ликвидных активах - то... Фонды могут обязать держать в ликвидных активах - то... читать дальше

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Лаги в получении и возврате валютной выручки экспортеров мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля, отмечает в своем докладе ЦБ РФ. В сентябре рубль вновь ослаб, констатирует Банк России в традиционном комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный... В сентябре рубль вновь ослаб, констатирует Банк России в традиционном комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный... читать дальше

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Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник после рекордного за полгода дневного роста накануне. Как минимум 1,5 тыс. человек стали жертвами эскалации израильско-палестинского конфликта, начавшегося с атаки боевиков ХАМАС в субботу. Участники мировых рынков... Как минимум 1,5 тыс. человек стали жертвами эскалации израильско-палестинского конфликта, начавшегося с атаки боевиков ХАМАС в субботу. Участники мировых рынков... читать дальше

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Аэропорт "Пулково" в январе-сентябре 2023 года обслужил 15,8 млн пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. На внутренних рейсах "Пулково" обслужил 13,2 млн пассажиров. Самыми... На внутренних рейсах "Пулково" обслужил 13,2 млн пассажиров. Самыми... читать дальше

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Текущие темпы роста цен в РФ сейчас проходят максимальную точку, годовая инфляция будет на пике весной-летом 2024 года, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин журналистам в Госдуме. "Мы думаем, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. С... "Мы думаем, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. С... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2023 года потеряли еще $3,2 млрд, что соответствует 58,9 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). По мнению WGC, драйвером оттока инвестиций на западных рынках стали нарастающие... По мнению WGC, драйвером оттока инвестиций на западных рынках стали нарастающие...

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Банк России на заседании в октябре будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в Госдуме. "На предстоящем заседании мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки исходя из... читать дальше

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ЦБ РФ продолжает выступать против разделения внутреннего и внешнего рублевых рынков: на курс влияет сам факт перехода средств из рублей в иностранные активы, а не то, где находятся эти средства, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "С учетом того, что... "С учетом того, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,72 коп. и составил 99,9093 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,2525 руб., максимальный - 100,87 руб. Было заключено 9136 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,2525 руб., максимальный - 100,87 руб. Было заключено 9136 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Госдума сегодня приняла протокольное поручение о необходимости проверки результатов финансовой деятельности госкорпорации "Роснано". Согласно документу, комитеты Госдумы по экономической политике, а также по безопасности и противодействию коррупции запрашивают в... Согласно документу, комитеты Госдумы по экономической политике, а также по безопасности и противодействию коррупции запрашивают в... читать дальше

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