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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 105,6835 руб.
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10 октября 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 105,6835 руб.
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10 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 88,33 коп. и составил 105,6835 руб. Минимальный курс евро составил 104,7 руб., максимальный - 106,55 руб. Было заключено 6024 сделки. Объем торгов составил 22604,54 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 104,7 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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