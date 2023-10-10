10 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|август 2023
|15:30
|Запасы на оптовых складах США
|август 2023
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10 октября 2023 года 11:22
Международный валютный фонд (МВФ) вновь повысил оценку динамики российской экономики в 2023 году: теперь он ожидает рост на 2,2% по сравнению с июльским прогнозом в 1,5% (в апреле фонд ожидал рост на 0,7%, в январе - на 0,3%, а в прошлом октябре - падение на 2,3%). Обновленный... читать дальше
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10 октября 2023 года 11:14
Туристы начали аннулировать запланированные туры в Израиль, туркомпании возвращают им средства за отмененные поездки в полном объеме, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"От тех, кто сейчас в Израиле, мы не получаем каких-либо просьб ускорить их... читать дальше
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10 октября 2023 года 11:06
"Московская биржа" сегодня начинает на срочном рынке торги премиальными опционами на золото, сообщается в пресс-релизе биржи.
Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:59
Уровень безработицы в России по методологии международной организации труда (МОТ) с начала года вырос в шести регионах, а число зарегистрированных безработных уменьшилось на 20 тыс. за две недели и составляет 453 тыс. человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:51
Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в третьем квартале увеличил операционную прибыль на 33% - до 996,7 млрд вон ($740 млн), говорится в предварительном отчете компании.
Выручка, как ожидается, снизилась на 2,2% - до 20,714 трлн... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:43
Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", к проекту готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба Минэкономразвития.
Как поясняют в... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:35
Минфин Казахстана рассматривает возможность размещения евробондов в 2024 году, предположительный период - летом, сообщил "Интерфаксу" заместитель премьер-министра, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
"По евробондам в этом году нет (планов выпуска). Скорее... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,2 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3176,22 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 10,24 пункта (1,017%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:27
Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект с поправками в "Кодекс РФ об административных правонарушениях" о введении штрафов для страховщиков за уклонение от обязанности заключить договор ОСАГО, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом заключения ведомства... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:25
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня выросло до 983,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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10 октября 2023 года 10:19
Чистая прибыль Сбера за 9 месяцев 2023 составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. В сентябре Сбер заработал 130,2 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 26%. Такие данные приводятся в пресс-релизе банка.
"Кредитный... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:12
Планы по объемам заимствований на внутреннем рынке в 2024 году могут быть скорректированы, если будет складываться благоприятная конъюнктура, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индекса РТС и стабильным индексом МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и коррекции нефти после взлета в начале недели из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Европейские рынки... читать дальше
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10 октября 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,28/102,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 73 коп., Cредний курс продажи...
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10 октября 2023 года 09:57
За 9 месяцев 2023 года экономика Казахстана выросла на 4,7%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.
"По итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,7%,... читать дальше
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10 октября 2023 года 09:50
Один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае - Country Garden Holdings - пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам, говорится в сообщении компании.
В... читать дальше
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