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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,03 руб. и составил 106,9012 руб. Минимальный курс евро составил 104,3475 руб., максимальный - 108,0325 руб. Было заключено 12819 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 104,3475 руб., максимальный - 108,0325 руб. Было заключено 12819 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,04 коп. и составил 13,8463 руб. Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 14,03 руб. Было заключено 73093 сделки. Объем торгов составил 184694,17... Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 14,03 руб. Было заключено 73093 сделки. Объем торгов составил 184694,17...

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,93% и составил 3174,02 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,93% и составил 3174,02 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2% - до 1006,92 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2% - до 1006,92 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $3,26 (3,85%) - до $87,84 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $3,26 (3,85%) - до $87,84 за баррель. Котировки ноябрьских... Котировки ноябрьских... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань развернулись вниз и активно дешевеют вечером в понедельник после того, как ранее в ходе торгов они обновили максимальные отметки с марта прошлого года. Доллар США в ходе волатильных торгов понедельника рос до 102,345 руб., евро... Доллар США в ходе волатильных торгов понедельника рос до 102,345 руб., евро... читать дальше

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Минэнерго допускает изменение индикативных цен в демпфере на топливо, заявил журналистам министр Николай Шульгинов. Говоря об изменении индикативных цен топливного демпфера, он напомнил, что они ежегодно индексируются. "Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в... Говоря об изменении индикативных цен топливного демпфера, он напомнил, что они ежегодно индексируются. "Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в... читать дальше

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Ритейлер Fix Price может сменить юрисдикцию с Кипра на Казахстан, говорится в сообщении ритейлера. Этот вопрос может быть одобрен на внеочередном собрании акционеров 9 ноября. Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже... Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже... читать дальше

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Спрос в рамках операций обратного РЕПО со сроком "овернайт" в рамках сделок с Федеральной резервной системой США в пятницу составил $1,28 трлн, что является минимальным объемом за последние 2 года, пишет Financial Times. При этом нынешний показатель вдвое ниже пикового... При этом нынешний показатель вдвое ниже пикового... читать дальше

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Прибыль компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, в 3-м квартале в среднем снизилась на 0,3%, по данным FactSet. Таким образом, аналитики прогнозируют сокращение показателя по итогам четвертого квартала подряд. При этом значение индекса с начала... Таким образом, аналитики прогнозируют сокращение показателя по итогам четвертого квартала подряд. При этом значение индекса с начала... читать дальше

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За январь-сентябрь 2023 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла свыше 7,3 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба перевозчика. На внутренних маршрутах услугами компании воспользовались 5,3 млн пассажиров,... На внутренних маршрутах услугами компании воспользовались 5,3 млн пассажиров,... читать дальше

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Продажи электромобилей и гибридов (автомобилей на новых источниках энергии, NEV) в Китае в сентябре увеличились на 23% год к году, говорится в предварительном отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Общее число проданных в стране за сентябрь NEV... Общее число проданных в стране за сентябрь NEV... читать дальше

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Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, в начале октября документ был внесен в парламент председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым. Законопроект (№450126-8)... Законопроект (№450126-8)... читать дальше

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Телекоммуникационный холдинг VEON покинул российский рынок, закрыв сделку по продаже местного телеком-актива - ПАО "Вымпелком", работающего под брендом "Билайн". Российская телеком-компания была продана команде топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с гендиректором... Российская телеком-компания была продана команде топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с гендиректором... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник на новостях об эскалации палестино-израильского конфликта. Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск опустился на 0,08% и составил 33380,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,23% -... Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск опустился на 0,08% и составил 33380,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,23% -... читать дальше

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Управление социального обеспечения США (SSA) рассматривает возможность взыскания с получателей помощи ошибочно перечисленных средств по итогам фингода, завершившегося 30 сентября, сообщает MarketWatch. Ежегодные адресные выплаты SSA охватывают 71 млн человек и... Ежегодные адресные выплаты SSA охватывают 71 млн человек и... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-563 на 109 млрд 223 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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