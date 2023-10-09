09 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|август 2023
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09 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,03 руб. и составил 106,9012 руб.
Минимальный курс евро составил 104,3475 руб., максимальный - 108,0325 руб. Было заключено 12819 сделок. Объем торгов составил...
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09 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,04 коп. и составил 13,8463 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 14,03 руб. Было заключено 73093 сделки. Объем торгов составил 184694,17...
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09 октября 2023 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом индексов.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,93% и составил 3174,02 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2% - до 1006,92 пункта.
Европейские рынки... читать дальше
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09 октября 2023 года 18:46
Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $3,26 (3,85%) - до $87,84 за баррель.
Котировки ноябрьских... читать дальше
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09 октября 2023 года 18:39
Доллар США, евро и китайский юань развернулись вниз и активно дешевеют вечером в понедельник после того, как ранее в ходе торгов они обновили максимальные отметки с марта прошлого года.
Доллар США в ходе волатильных торгов понедельника рос до 102,345 руб., евро... читать дальше
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09 октября 2023 года 18:32
Минэнерго допускает изменение индикативных цен в демпфере на топливо, заявил журналистам министр Николай Шульгинов.
Говоря об изменении индикативных цен топливного демпфера, он напомнил, что они ежегодно индексируются. "Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в... читать дальше
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09 октября 2023 года 18:24
Ритейлер Fix Price может сменить юрисдикцию с Кипра на Казахстан, говорится в сообщении ритейлера. Этот вопрос может быть одобрен на внеочередном собрании акционеров 9 ноября.
Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже... читать дальше
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09 октября 2023 года 18:16
Спрос в рамках операций обратного РЕПО со сроком "овернайт" в рамках сделок с Федеральной резервной системой США в пятницу составил $1,28 трлн, что является минимальным объемом за последние 2 года, пишет Financial Times.
При этом нынешний показатель вдвое ниже пикового... читать дальше
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09 октября 2023 года 18:08
Прибыль компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, в 3-м квартале в среднем снизилась на 0,3%, по данным FactSet.
Таким образом, аналитики прогнозируют сокращение показателя по итогам четвертого квартала подряд. При этом значение индекса с начала... читать дальше
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09 октября 2023 года 17:52
За январь-сентябрь 2023 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла свыше 7,3 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба перевозчика.
На внутренних маршрутах услугами компании воспользовались 5,3 млн пассажиров,... читать дальше
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09 октября 2023 года 17:43
Продажи электромобилей и гибридов (автомобилей на новых источниках энергии, NEV) в Китае в сентябре увеличились на 23% год к году, говорится в предварительном отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).
Общее число проданных в стране за сентябрь NEV... читать дальше
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09 октября 2023 года 17:34
Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, в начале октября документ был внесен в парламент председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым.
Законопроект (№450126-8)... читать дальше
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09 октября 2023 года 17:24
Телекоммуникационный холдинг VEON покинул российский рынок, закрыв сделку по продаже местного телеком-актива - ПАО "Вымпелком", работающего под брендом "Билайн".
Российская телеком-компания была продана команде топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с гендиректором... читать дальше
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09 октября 2023 года 17:01
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник на новостях об эскалации палестино-израильского конфликта.
Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск опустился на 0,08% и составил 33380,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,23% -... читать дальше
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09 октября 2023 года 16:50
Управление социального обеспечения США (SSA) рассматривает возможность взыскания с получателей помощи ошибочно перечисленных средств по итогам фингода, завершившегося 30 сентября, сообщает MarketWatch.
Ежегодные адресные выплаты SSA охватывают 71 млн человек и... читать дальше
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09 октября 2023 года 16:44
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-563 на 109 млрд 223 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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