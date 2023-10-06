Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7359 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,625 руб., максимальный - 13,87 руб. Было заключено 49795 сделок. Объем торгов составил 123559,79 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,715 руб. за юань.

6 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 13,7359 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57576,599 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,295 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 98,58 коп. и составил 105,875 руб. Минимальный курс евро составил 104,8925 руб., максимальный - 106,91 руб. Было заключено 9556 сделок. Объем торгов составил 41477,9... Минимальный курс евро составил 104,8925 руб., максимальный - 106,91 руб. Было заключено 9556 сделок. Объем торгов составил 41477,9...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75,69 коп. и составил 100,497 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,7175 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 23766 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,7175 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 23766 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 13,7359 руб. Минимальный курс юаня составил 13,625 руб., максимальный - 13,87 руб. Было заключено 49795 сделок. Объем торгов составил 123559,79... Минимальный курс юаня составил 13,625 руб., максимальный - 13,87 руб. Было заключено 49795 сделок. Объем торгов составил 123559,79...

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Производительность труда в РФ в 2022 году снизилась на 3,6%, такую первую оценку в пятницу опубликовал Росстат (согласно графику, первая оценка динамики производительности за предыдущий год публикуется только в первой декаде октября). Падение производительности труда в... Падение производительности труда в... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в... Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в... читать дальше

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Производство легкового электромобиля "Атом", разработанного российском АО "Кама", может быть налажено в Узбекистане, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров. "При содействии России в Узбекистане построены Ташкентский... "При содействии России в Узбекистане построены Ташкентский... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в пятницу подрос вместе с нефтью на фоне вечернего улучшения внешней конъюнктуры, хотя в моменте мировые площадки снижались после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,42% и составил 3144,89... Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,42% и составил 3144,89... читать дальше

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Россия изучает возможность локализации производства железнодорожной техники в Узбекистане, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров в пятницу. "Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере.... "Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере.... читать дальше

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Торжественная церемония старта поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан пройдет в субботу, 7 октября. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров. По его словам, помимо него участие в мероприятии... По его словам, помимо него участие в мероприятии... читать дальше

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Ожидания трейдеров в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда. Согласно данным CME Group, вероятность подъема ставки на заседании 31 октября - 1 ноября... Согласно данным CME Group, вероятность подъема ставки на заседании 31 октября - 1 ноября... читать дальше

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Поставки российского зерна африканским странам начнутся в течение месяца-полутора, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут", - сказал Патрушев журналистам. "Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут", - сказал Патрушев журналистам. Так он ответил... Так он ответил... читать дальше

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Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ) считает, что для китайских компаний необходимо повысить размер пошлин на ввоз магния в РФ, чтобы отечественные производители могли успешнее справляться с конкуренцией, сообщает... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск подешевели на $0,39 (0,46%) - до $83,68 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск подешевели на $0,39 (0,46%) - до $83,68 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 84,77 коп. и составил 100,5065 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,68 руб., максимальный - 101,39 руб. Было заключено 7433 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,68 руб., максимальный - 101,39 руб. Было заключено 7433 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Ряд территориальных управлений ФАС в ходе мониторинга отмечают снижение цен на все виды топлива на местных автозаправочных станциях, связывая это с прекращением роста цен в мелкооптовом сегменте. Так, в Омске региональный антимонопольный орган отметил снижение розничных... Так, в Омске региональный антимонопольный орган отметил снижение розничных... читать дальше

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