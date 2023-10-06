06 октября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.10 по 15.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.10.2023
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|август 2023
|10.10.2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|август 2023
|10.10.2023
|15:30
|Запасы на оптовых складах США
|август 2023
|11.10.2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|сентябрь 2023
|11.10.2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|сентябрь 2023
|11.10.2023
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|август 2023
|12.10.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|12.10.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|август 2023
|12.10.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|12.10.2023
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|август 2023
|12.10.2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|август 2023
|12.10.2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|август 2023
|12.10.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 сентября
|12.10.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|сентябрь 2023
|12.10.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 сентября
|12.10.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 сентября по 06 октября
|12.10.2023
|21:00
|Бюджет США
|сентябрь 2023
|13.10.2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|сентябрь 2023
|13.10.2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|август 2023
|13.10.2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|сентябрь 2023
|13.10.2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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