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Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) рекомендовано обеспечить удержание цен на автозаправочных станциях (АЗС) на уровне 21 сентября 2023 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака 4... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,41% - до 59520 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,43%, до 57192 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Также... Также...

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Высокие процентные ставки повышают риски рецессии в Соединенных Штатах, и американские акции могут вступить в "медвежий" тренд, считает ведущий аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович. "Я не знаю, как нам избежать рецессии при таком уровне процентных ставок", -... "Я не знаю, как нам избежать рецессии при таком уровне процентных ставок", -... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,21 пункта (0,039%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3132,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3144,79 (+0,42%) пункта, минимальное - 3121,12... читать дальше

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Южнокорейский регулятор телекоммуникационного сектора планирует оштрафовать Google, входящую в Alphabet Inc., а также Apple Inc. в общей сложности на $51 млн за злоупотребление рыночной позицией и нарушение местного регулирования в сфере мобильных платежей, сообщает Market... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азии выросли в пятницу, снижение зафиксировал только японский рынок. Тем не менее, текущую неделю все основные индикаторы завершили в существенном минусе на фоне повышения доходности гособлигаций, отмечает Trading... Тем не менее, текущую неделю все основные индикаторы завершили в существенном минусе на фоне повышения доходности гособлигаций, отмечает Trading... читать дальше

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Деловой туризм в столицу восстанавливается более быстрыми темпами, чем обычный, число гостей, приезжающих в город с деловыми целями, в 2023 году достигло допандемийного уровня, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы и глава комитета по туризму города... читать дальше

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В Госдуму правительством внесен проект закона о приостановлении действия ряда положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться результатов независимого аудита "Почты России" и только потом решать, что делать с компанией дальше. "Надо дождаться результатов аудита и дальше уже разбираться с этой проблемой", - сказал он журналистам,... "Надо дождаться результатов аудита и дальше уже разбираться с этой проблемой", - сказал он журналистам,... читать дальше

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Автопроизводители Volvo Group и Renault Group, а также французский логистический оператор CMA CGM планируют создать совместное предприятие (СП) для выпуска фургонов с электрическим двигателем, сообщает MarketWatch. Шведский и французский автоконцерны инвестируют в СП по... Шведский и французский автоконцерны инвестируют в СП по... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 11 октября составит 5,224 тыс. рублей за тонну против 4 тыс. 564,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Рост составит 14,4%. Ранее пошлина превышала 5 тыс. рублей за тонну в мае этого года. Пошлина на ячмень снизится до 1... Пошлина на ячмень снизится до 1... читать дальше

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"Аэрофлот" с 29 октября запустит прямые рейсы из Петербурга на Пхукет, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). "Аэрофлот с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из... "Аэрофлот с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из... читать дальше

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Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам первого полугодия 2023 года составил 76,1 млрд евро по сравнению с 32,9 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Госрасходы выросли на 11% - до... Госрасходы выросли на 11% - до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,2 пункта (0,134%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3127,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3144,79 (+0,42%) пункта, минимальное - 3121,12 (-0,34%)... читать дальше

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Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в июне на экспорт по сети РЖД 2,08 млн тонн по сравнению с 2,05 млн тонн в августе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД. В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на экспорт было... В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на экспорт было... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 6 сентября по 6 октября) - 97,2436 руб. за доллар, минимальное значение - 91,636 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,01 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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