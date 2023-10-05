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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,7401 руб.
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05 октября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,7401 руб.

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5 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,26 коп. и составил 99,7401 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,4675 руб., максимальный - 100,55 руб. Было заключено 22876 сделок. Объем торгов составил 107316,23 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,405 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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