Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6261 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,585 руб., максимальный - 13,727 руб. Было заключено 36537 сделок. Объем торгов составил 90880,05 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,727 руб. за юань.

5 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,34 коп. и составил 13,6261 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57635,894 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 316,804 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,26 коп. и составил 99,7401 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,4675 руб., максимальный - 100,55 руб. Было заключено 22876 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,4675 руб., максимальный - 100,55 руб. Было заключено 22876 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52,67 коп. и составил 104,8892 руб. Минимальный курс евро составил 104,55 руб., максимальный - 105,945 руб. Было заключено 8086 сделок. Объем торгов составил 31284,35... Минимальный курс евро составил 104,55 руб., максимальный - 105,945 руб. Было заключено 8086 сделок. Объем торгов составил 31284,35...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,34 коп. и составил 13,6261 руб. Минимальный курс юаня составил 13,585 руб., максимальный - 13,727 руб. Было заключено 36537 сделок. Объем торгов составил 90880,05 млн... Минимальный курс юаня составил 13,585 руб., максимальный - 13,727 руб. Было заключено 36537 сделок. Объем торгов составил 90880,05 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил четверг также в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,08% и составил 3131,76 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,08% и составил 3131,76 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,88% - до 982,6 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,88% - до 982,6 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Спрос на авиаперевозки грузов по России в январе-августе 2023 года вырос почти на треть по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба одного из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии". Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Правительство прорабатывает очередное повышение нормативов продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) - по бензинам с текущих 13% от производства до 15%, по дизельному топливу - с текущих 9,5% до 12,5%, сообщили "Интерфаксу" ряд... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 9 месяцев 2023 года составил около 81 млн человек, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. "Всего 81 млн у нас с января по 30 сентября. У нас еще три месяца впереди (до конца года), а у нас уже 81 млн - в том году у нас... "Всего 81 млн у нас с января по 30 сентября. У нас еще три месяца впереди (до конца года), а у нас уже 81 млн - в том году у нас... читать дальше

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Расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое, но неправильно говорить, что "мы тратим много денег на пушки, а про масло забыли", заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они... "У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они... читать дальше

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Увеличение финансовых потоков в сентябре говорит о значимом повышении экономической активности, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень 2-го квартала 2023... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень 2-го квартала 2023... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует закупочные интервенции на рынке зерна в конце года, объём закупок - до 2 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки "Золотая осень-2023" в четверг в Москве. "Уже в конце 2023 года мы... "Уже в конце 2023 года мы... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...) У нас в конечном итоге... "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...) У нас в конечном итоге... читать дальше

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Доллар США и евро ускорили темпы роста в ходе торгов на Московской бирже. При этом доллар поднялся выше 100 руб. в третий раз за год, до этого доллар превышал отметку в 100 руб. 14 августа и 3 октября. Евро торгуется выше 105 руб. впервые с 8 сентября. Курс доллара США... Курс доллара США... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,03 коп. и составил 99,6588 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,45 руб., максимальный - 100,1825 руб. Было заключено 5244 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,45 руб., максимальный - 100,1825 руб. Было заключено 5244 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Российский бюджет справляется и будет справляться с финансированием специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. На вопрос модератора Валдайского клуба, справляется ли бюджет РФ с расходами, связанными с проведением СВО, Путин ответил: "Справляемся,... На вопрос модератора Валдайского клуба, справляется ли бюджет РФ с расходами, связанными с проведением СВО, Путин ответил: "Справляемся,... читать дальше

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Расходы стран Европейского союза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2021 году выросли на 6,9% и составили 331 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat). За последнее десятилетие, с 2011 года, показатель увеличился на... За последнее десятилетие, с 2011 года, показатель увеличился на... читать дальше

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