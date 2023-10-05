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Цены на нефть повышаются во вторник после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что... Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что... читать дальше

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Сбербанк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. "Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию... "Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $162,16 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,48 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 5,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 144,69 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Рынок акций США завершил ростом торги в среду, несколько восстановившись после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16... Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,825 руб. (+24,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил рост, с евро сделок не было Рубль слабо снижается на фоне подешевевшей... Через час торгов доллар замедлил рост, с евро сделок не было Рубль слабо снижается на фоне подешевевшей... читать дальше

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Прибыль банковского сектора РФ в 2023 году будет рекордной, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы согласны с такой оценкой, что в этом году прибыль сектора будет рекордной. Мы, с большой вероятностью, преодолеем уровень, который был... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно завершили в минусе торги в среду, снизившись по итогам третьего дня подряд. Инвесторы оценивали статистику и последствия роста доходности гособлигаций. Так, ставка десятилетних госбумаг Германии в ходе... Инвесторы оценивали статистику и последствия роста доходности гособлигаций. Так, ставка десятилетних госбумаг Германии в ходе... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 99,4555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,3024 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,3024 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Внешнеторговый баланс США Внешнеторговый баланс США август... август... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57952,698 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,796 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,84 коп. и составил 104,3625 руб. Минимальный курс евро составил 103,8125 руб., максимальный - 104,89 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 52396,14... Минимальный курс евро составил 103,8125 руб., максимальный - 104,89 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 52396,14...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,10 коп. и составил 99,4775 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,19 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 17920 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 99,19 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 17920 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,70 коп. и составил 13,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,648 руб. Было заключено 34174 сделки. Объем торгов составил 90441,09 млн... Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,648 руб. Было заключено 34174 сделки. Объем торгов составил 90441,09 млн...

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