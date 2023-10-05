05 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|август 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 сентября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 сентября
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|сентябрь 2023
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05 октября 2023 года 08:40
Цены на нефть повышаются во вторник после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии.
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:34
Сбербанк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.
"Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $162,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,48 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 5,47 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 144,69 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:27
Рынок акций США завершил ростом торги в среду, несколько восстановившись после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций.
Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,825 руб. (+24,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар замедлил рост, с евро сделок не было Рубль слабо снижается на фоне подешевевшей... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:14
Прибыль банковского сектора РФ в 2023 году будет рекордной, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы согласны с такой оценкой, что в этом году прибыль сектора будет рекордной. Мы, с большой вероятностью, преодолеем уровень, который был... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно завершили в минусе торги в среду, снизившись по итогам третьего дня подряд.
Инвесторы оценивали статистику и последствия роста доходности гособлигаций. Так, ставка десятилетних госбумаг Германии в ходе... читать дальше
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05 октября 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 99,4555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,78 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,3024 руб. По сравнению с...
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05 октября 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
15:30
Внешнеторговый баланс США
август... читать дальше
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04 октября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57952,698 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,796 млрд руб., или на...
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04 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,84 коп. и составил 104,3625 руб.
Минимальный курс евро составил 103,8125 руб., максимальный - 104,89 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 52396,14...
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04 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,10 коп. и составил 99,4775 руб.
Минимальный курс доллара США составил 99,19 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 17920 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
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04 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,70 коп. и составил 13,5827 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,648 руб. Было заключено 34174 сделки. Объем торгов составил 90441,09 млн...
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