04 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|август 2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|август 2023
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|сентябрь 2023
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|август 2023
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|сентябрь 2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|август 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 сентября
Это автоматическое сообщение.
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04 октября 2023 года 09:49
Авиакомпания "ЮТэйр" в августе 2023 года перевезла 581 тыс. пассажиров, что на 8% выше уровня августа прошлого года, говорится в сообщении компании.
Число пассажиров региональных рейсов выросло на 8%, международных - на 7%.
Объем перевозок груза и почты... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:41
Федеральное казначейство сможет проводить операции "валютный своп" с китайским юанем. Соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.
Изменения вносятся в пункт 2... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:33
Спрос на грузовые авиаперевозки в мире вырос в августе впервые за 19 месяцев (с февраля 2022 года), сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Показатель в тонно-километрах увеличился на 1,5% относительно августа прошлого года. Объем перевозок в... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 октября составили по Российской Федерации 2788,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2560,2 млрд руб.
На... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:25
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России возражения против введения новой категории инвесторов - "клиентов с начальным уровнем риска" - и ограничения для них размера предоставляемого брокером кредитного плеча.
Действующее в... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:18
Дальнейшее повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным уровням, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.
По словам Бостика,... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:11
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, укрепляется в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:06
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-561 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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04 октября 2023 года 09:06
Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов в среду, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками.
Негативное влияние на инвесторов оказало падение рынка акций США днем ранее на фоне повышения доходности... читать дальше
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04 октября 2023 года 08:58
"Роснано", чьи финансовые проблемы были главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021-го - начале 2022 года, предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если... читать дальше
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04 октября 2023 года 08:50
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 4 октября составляет 4 тыс. 564,6 рубля за тонну против 4 тыс. 527,5 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.
Рост составил 0,8%.
Пошлина на ячмень выросла в 1,6 раза, до 1 тыс. 251,1 рубля за тонну с 791,2 рубля, на... читать дальше
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04 октября 2023 года 08:41
Совокупные продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов на российском рынке за девять месяцев 2023 г. увеличились на 49,1%, до 905,926 тыс. единиц, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") -... читать дальше
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04 октября 2023 года 08:33
Цены на нефть стабильны на торгах в среду перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $90,88 за баррель, что на $0,04 (0,04%) ниже, чем... читать дальше
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04 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 34,93 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 295,39 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $93,36 млн.
Эмитент
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Размер выплат на облигацию
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