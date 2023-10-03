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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,0541 руб.
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03 октября 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,0541 руб.

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3 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,92 коп. и составил 104,0541 руб.

Минимальный курс евро составил 103,6725 руб., максимальный - 104,7175 руб. Было заключено 11017 сделок. Объем торгов составил 49781,16 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 104,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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