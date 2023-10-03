Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,2888 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,01 руб., максимальный - 100,1125 руб. Было заключено 5796 сделок. Объем торгов составил 34113,55 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,2575 руб. за доллар США.

3 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 80,03 коп. и составил 99,2888 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57567,902 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 526,238 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,65 коп. и составил 99,3065 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,0325 руб., максимальный - 100,255 руб. Была заключена 15221 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,0325 руб., максимальный - 100,255 руб. Была заключена 15221 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,32 коп. и составил 13,5557 руб. Минимальный курс юаня составил 13,512 руб., максимальный - 13,65 руб. Было заключено 37064 сделки. Объем торгов составил 89391,51 млн... Минимальный курс юаня составил 13,512 руб., максимальный - 13,65 руб. Было заключено 37064 сделки. Объем торгов составил 89391,51 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,92 коп. и составил 104,0541 руб. Минимальный курс евро составил 103,6725 руб., максимальный - 104,7175 руб. Было заключено 11017 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,6725 руб., максимальный - 104,7175 руб. Было заключено 11017 сделок. Объем торгов составил...

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В августе количество открытых вакансий в США выросло до 9,61 млн по сравнению с 8,92 млн месяцем ранее, что было минимальным показателем за 2,5 года, говорится в отчете Минтруда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Это стало неожиданностью для... Это стало неожиданностью для... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил вторник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,37% и составил 3143,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,37% и составил 3143,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,16% - до 993,74 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,16% - до 993,74 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Совокупный оборот российских разработчиков программного обеспечения в 2023 году вырастет по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. на 24%, заявил президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров журналистам в Москве. "Это пока... "Это пока... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ЕвроТранс" на уровне А-(RU), прогноз - "стабильный". Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "ЕвроТранса" обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "ЕвроТранса" обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличился на 67% - до 124,1 трлн рублей с 74,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2023 года объем торгов снизился на 2,7% -... По сравнению с августом 2023 года объем торгов снизился на 2,7% -...

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Совкомбанк в 1-м полугодии 2023 года получил 52 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банк в 1-м квартале т.г. составила 22,6 млрд рублей. Таким образом, во 2-м квартале она достигла 29,4 млрд рублей. Финансовые показатели за аналогичный... читать дальше

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Нефть Brent дешевеет на торгах во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила $90,41 за баррель, что на $0,3 (0,33%) ниже, чем на закрытие... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила $90,41 за баррель, что на $0,3 (0,33%) ниже, чем на закрытие... читать дальше

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Объем инвестиций в электроэнергетическую промышленность Китая превысит 100 трлн юаней ($13,9 трлн) к 2060 году, прогнозирует State Grid Corporation of China. Как говорится в отчете компании, развитие новой электроэнергетической системы будет способствовать расширению... Как говорится в отчете компании, развитие новой электроэнергетической системы будет способствовать расширению... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 80,03 коп. и составил 99,2888 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,01 руб., максимальный - 100,1125 руб. Было заключено 5796 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,01 руб., максимальный - 100,1125 руб. Было заключено 5796 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Объемы реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в сентябре снизились относительно предыдущего месяца на 7% и 4% соответственно, свидетельствуют данные биржи. Так, в прошлом месяце было реализовано 862... Так, в прошлом месяце было реализовано 862... читать дальше

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Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды, говорится в сообщении датского концерна. В середине июля 2023 года указом президента РФ пивоваренная компания... В середине июля 2023 года указом президента РФ пивоваренная компания... читать дальше

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В начале торгов во вторник американский рынок акций снижается на фоне повышения доходности гособлигаций, что подрывает аппетит к рискованным активам. Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск уменьшился на 0,9% - до 33136,74 пункта. Значение Standard & Poor's 500... Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск уменьшился на 0,9% - до 33136,74 пункта. Значение Standard & Poor's 500... читать дальше

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