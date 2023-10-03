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После вышедшего в сентябре указа президента РФ о продлении государственного регулирования цен на продукцию СП "Газпрома" с австрийской OMV и германской Wintershall Dea на год - до октября 2024 года - правительство продлило срок действия тарифов этих СП. Несмотря на то,... Несмотря на то,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 октября составили по Российской Федерации 2725,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2510,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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Объем биржевых торгов сельхозпродукцией в РФ в январе-сентябре 2023 года составил около 1 млн тонн на сумму 19,5 млрд рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам заседания подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-560 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Курс доллара США укрепляется к большинству мировых валют утром во вторник на фоне позитивных статданных, указывающих на силу американской экономики и повышающих вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Как сообщалось, индекс деловой активности... Как сообщалось, индекс деловой активности... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник, при этом биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками. Давление на котировки акций оказывает сильный доллар США и рост доходности американских гособлигаций после... Давление на котировки акций оказывает сильный доллар США и рост доходности американских гособлигаций после... читать дальше

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Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, утверждающий индексацию ставок портовых сборов в морских портах РФ, взимаемых ФГУП "Росморпорт", на период до конца 2023 года и с 1 января 2024 года, документ размещен на официальном портале опубликования... читать дальше

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Мировые расходы на облачную инфраструктуру систем хранения данных (СХД) во втором квартале увеличились на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до $24,6 млрд, сообщает International Data Corporation (IDC). Эксперты IDC отмечают, что в необлачном сегменте расходы на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне. Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также... Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 126,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,4 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Nasdaq вырос, S&P 500 почти не изменился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности гособлигаций США. После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о... После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,89 руб. (+12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). По итогам 3-й минуты доллар усилил рост и превысил отметку в 100 рублей: стоимость доллара составила к... читать дальше

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"Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил представитель авиакомпании журналистам. Один из этих лайнеров находился не в собственности, а в управлении SMBC, уточнил... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в понедельник снизились впервые за три сессии. Давление на котировки оказали новости о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна. Инвесторы полагают,... Давление на котировки оказали новости о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна. Инвесторы полагают,... читать дальше

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