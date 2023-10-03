03 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|сентябрь 2023
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03 октября 2023 года 09:35
После вышедшего в сентябре указа президента РФ о продлении государственного регулирования цен на продукцию СП "Газпрома" с австрийской OMV и германской Wintershall Dea на год - до октября 2024 года - правительство продлило срок действия тарифов этих СП.
Несмотря на то,... читать дальше
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03 октября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 октября составили по Российской Федерации 2725,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2510,4 млрд руб.
На... читать дальше
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03 октября 2023 года 09:22
Объем биржевых торгов сельхозпродукцией в РФ в январе-сентябре 2023 года составил около 1 млн тонн на сумму 19,5 млрд рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам заседания подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов... читать дальше
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03 октября 2023 года 09:18
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-560 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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03 октября 2023 года 09:14
Курс доллара США укрепляется к большинству мировых валют утром во вторник на фоне позитивных статданных, указывающих на силу американской экономики и повышающих вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Как сообщалось, индекс деловой активности... читать дальше
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03 октября 2023 года 09:05
Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник, при этом биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками.
Давление на котировки акций оказывает сильный доллар США и рост доходности американских гособлигаций после... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:58
Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, утверждающий индексацию ставок портовых сборов в морских портах РФ, взимаемых ФГУП "Росморпорт", на период до конца 2023 года и с 1 января 2024 года, документ размещен на официальном портале опубликования... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:45
Мировые расходы на облачную инфраструктуру систем хранения данных (СХД) во втором квартале увеличились на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до $24,6 млрд, сообщает International Data Corporation (IDC). Эксперты IDC отмечают, что в необлачном сегменте расходы на... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:36
Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне.
Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 126,9 млрд руб.
Эмитент
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03 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,4 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 октября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,48 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 октября 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Nasdaq вырос, S&P 500 почти не изменился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности гособлигаций США.
После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,89 руб. (+12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). По итогам 3-й минуты доллар усилил рост и превысил отметку в 100 рублей: стоимость доллара составила к... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:14
"Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил представитель авиакомпании журналистам. Один из этих лайнеров находился не в собственности, а в управлении SMBC, уточнил... читать дальше
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03 октября 2023 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в понедельник снизились впервые за три сессии.
Давление на котировки оказали новости о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна. Инвесторы полагают,... читать дальше
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