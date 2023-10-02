02 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|август 2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|август 2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|август 2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|сентябрь 2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|август 2023
Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2023 года 17:19
Американский производитель электромобилей Rivian увеличил поставки машин в третьем квартале на 23% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Как говорится в пресс-релизе компании, в июле-сентябре она поставила на рынок 15,564 тыс. электромобилей по сравнению с 12,64 тыс. единиц... читать дальше
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02 октября 2023 года 17:11
Американские фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне роста доходности гособлигаций США.
После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries растет... читать дальше
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02 октября 2023 года 17:02
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5922,29 (+54,42) руб./грамм; на серебро - 73,06 (+2,43) руб./грамм; на платину - 2922,36 (+100,47) руб./грамм; на палладий - 4081,17 (+181,89) руб./грамм.
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02 октября 2023 года 17:02
Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) в январе-сентябре текущего года выработала 7,8 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщила пресс-служба атомной станции. В январе-сентябре 2022 года производство на КАЭС составило 7,4 млрд кВт.ч. Таким образом, в текущем году оно выросло на... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:55
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-558 на 126 млрд 893,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:54
Американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки в третьем квартале относительно предыдущего квартала на 6,7% из-за запланированной приостановки работы заводов, говорится в сообщении компании. В июле-сентябре Tesla поставила на мировой рынок 435,059 тыс. машин... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:46
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,49 коп.
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02 октября 2023 года 16:46
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 98,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,38 коп.
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02 октября 2023 года 16:32
"Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ, входит в НК "Роснефть") приступил к полномасштабной разработке Преображенского горизонта на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, говорится в сообщении "Роснефти".
Проект подразумевает, что "дополнительная... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:20
Число малых предприятий (МП) США, подавших заявление о банкротстве, увеличивается рекордными со времен пандемии темпами и по состоянию на конец сентября достигло около 1,5 тыс., сообщает The Wall Street Journal. Это почти столько же, сколько за весь 2022 год, подсчитали в... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,6 пункта (0,179%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3138,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3162,31... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:11
Рыбаки РФ к 25 сентября выловили в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 421,6 тыс. тонн рыбы, что на 5,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах... читать дальше
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02 октября 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,56/99,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 95 коп., Cредний курс продажи...
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02 октября 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,04 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 98,4785 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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02 октября 2023 года 15:37
Внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА" одобрило выплату 3 рублей 77 копеек на акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2023 г., сообщила компания в понедельник. Датой отсечки по дивидендам является 18 октября 2023 г.
Всего компания направит на дивиденды... читать дальше
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02 октября 2023 года 15:30
Во вторник, 3 октября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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