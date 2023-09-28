ЦБ РФ установил курс евро с 29 сентября в размере 102,0979 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 44,05 коп. и составил 96,9478 руб.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,31 коп. и составил 102,077 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,59 коп. и составил 13,2797 руб.

.

Российский фондовый рынок завершил торги ростом индикаторов более чем на 1% на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,32% и составил 3108,07 пункта.