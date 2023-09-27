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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1838 руб.
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27 сентября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1838 руб.
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27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,26 коп. и составил 13,1838 руб. Минимальный курс юаня составил 13,149 руб., максимальный - 13,213 руб. Было заключено 31650 сделок. Объем торгов составил 96730,33 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,213 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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