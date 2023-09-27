Запасы нефти в США упали за период с 15 сентября по 22 сентября на 2169 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1027 тыс. баррелей

27 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2169 тыс. баррелей - до 416,287 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1027 тыс. баррелей и составили 220,503 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 398 тыс. баррелей, достигнув 120,064 млн баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56828,228 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 848,332 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,14 коп. и составил 96,5073 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 96,9075 руб. Было заключено 15045 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 96,9075 руб. Было заключено 15045 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,31 коп. и составил 101,9339 руб. Минимальный курс евро составил 101,61 руб., максимальный - 102,1625 руб. Было заключено 8462 сделки. Объем торгов составил 32962,36... Минимальный курс евро составил 101,61 руб., максимальный - 102,1625 руб. Было заключено 8462 сделки. Объем торгов составил 32962,36...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,26 коп. и составил 13,1838 руб. Минимальный курс юаня составил 13,149 руб., максимальный - 13,213 руб. Было заключено 31650 сделок. Объем торгов составил 96730,33 млн... Минимальный курс юаня составил 13,149 руб., максимальный - 13,213 руб. Было заключено 31650 сделок. Объем торгов составил 96730,33 млн...

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Цены производителей на бензин в РФ в августе 2023 года выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 7,7% в июле, на 13,3% в июне, на 18,7% в мае, на 9,7% в апреле, на 35,6% - в марте, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2023 года по сравнению с августом снизился на 3,6 процентного пункта и составил плюс 1,8% после 5,4% в августе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В... В... читать дальше

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Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме (за период наблюдений показателя с 1991 года) и составила 3,0%, как и в июле, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее уровень безработицы составлял: в июне 3,1%, мае -... Ранее уровень безработицы составлял: в июне 3,1%, мае -... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2023 года составил 9,2% в годовом выражении после роста на 10,5% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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В августе 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 11% по сравнению с показателем за август 2022 года, до 4 трлн 168,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июле показатель увеличился на 10,8% (ранее сообщалось о росте на 10,5%), в июне... читать дальше

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В январе-июле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 18 трлн... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 19 по 25 сентября выросли в среднем на 0,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 12 по 18 сентября цены выросли на 0,7%. Помидоры подорожали на 9,3%, бананы - на 4,1%, огурцы - на 1,5%, свеклу... Помидоры подорожали на 9,3%, бананы - на 4,1%, огурцы - на 1,5%, свеклу... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2023 года вырос на 7,3% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июле рост составил, согласно пересмотренным данным, 7,2% (ранее сообщалось о повышении на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 19 по 25 сентября 2023 г. выросли на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 12 по 18 сентября 2023 г. цены выросли на 0,8%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 25 сентября... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 25 сентября... читать дальше

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За период с 19 по 25 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 12 по 18 сентября инфляция составила 0,13%. С начала сентября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 4,32%. С начала сентября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 4,32%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил среду Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% и составил 3067,61 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% и составил 3067,61 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,07% - до 999,22 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,07% - до 999,22 пункта. Европейские рынки акций умеренно повышались с... Европейские рынки акций умеренно повышались с... читать дальше

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Кражи и другие противоправные действия привели к потере розничными компаниями США в прошлом году $112,1 млрд из-за недостачи товаров на складах, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF). Это более чем на 19% превышает показатель за 2021 год, составлявший $93,9... читать дальше

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