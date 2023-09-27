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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1822 руб.
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27 сентября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1822 руб.
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27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,76 коп. и составил 13,1822 руб. Минимальный курс юаня составил 13,153 руб., максимальный - 13,204 руб. Было заключено 4017 сделок. Объем торгов составил 12639,74 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,179 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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