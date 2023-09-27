ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,2378 руб., евро - 101,9888 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 101,9888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,65 коп.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 96,2378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,22 коп.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,5/97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 145 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/97,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,31/104,56 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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Россия в прошлом году сократила экспорт продукции АПК в недружественные страны, поставки в нейтральные и дружественные - выросли, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Аграрный экспорт, в том числе и экспорт рыбы, сегодня в первую очередь смотрит в... "Аграрный экспорт, в том числе и экспорт рыбы, сегодня в первую очередь смотрит в... читать дальше

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Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил 122 млн тонн, что на 16 млн тонн меньше, чем годом ранее, сообщил председатель комиссии ТПП по АПК, академик РАН Петр Чекмарев на международной бизнес-конференции "Мельница-2023" в среду в Москве. "На сегодня собрано 122 млн... "На сегодня собрано 122 млн... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Киргизии в 2023 году на уровне 4,6%, в 2024 году - на 7%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Киргизии в 2023... читать дальше

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Криптобиржа Binance объявила об уходе из России. "Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман, процитированный в сообщении... "Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман, процитированный в сообщении... читать дальше

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Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают, что американский фондовый индекс S&P 500 вырастет на 19% в ближайшие 12 месяцев, пишет MarketWarch со ссылкой на исследование FactSet. За отправную точку взят уровень на закрытие торгов 21 сентября, когда индекс составил 4330... За отправную точку взят уровень на закрытие торгов 21 сентября, когда индекс составил 4330... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Солнечный свет" (работает под брендом Sunlight) кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании определяется, по мнению... Кредитный рейтинг компании определяется, по мнению... читать дальше

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Рецессия в американской экономике все еще возможна в следующем году, и с учетом этой вероятности инвесторам следует подготовить сбалансированный портфель, полагает основатель и инвестиционный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах. По его словам, вероятность... По его словам, вероятность... читать дальше

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Принимаемые Пекином меры для ограничения производства стали в Китае будут сдерживать ее экспорт из страны в следующие 5-10 лет, полагает гендиректор ArcelorMittal SA Адитья Миттал. Это, как ожидается, несколько ослабит давление на других сталепроизводителей, много лет... Это, как ожидается, несколько ослабит давление на других сталепроизводителей, много лет... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-555 объемом 150 млрд рублей по цене 99,966% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,41%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,41%... читать дальше

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Действие повышенного порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлено до 1 апреля 2024 года. Такое решение было принято в среду на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,76 коп. и составил 13,1822 руб. Минимальный курс юаня составил 13,153 руб., максимальный - 13,204 руб. Было заключено 4017 сделок. Объем торгов составил 12639,74 млн... Минимальный курс юаня составил 13,153 руб., максимальный - 13,204 руб. Было заключено 4017 сделок. Объем торгов составил 12639,74 млн...

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Армении в 2023 году на уровне 6,5%, в 2024 году - на 4,5%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Армении в 2023 и... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно растут в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:00 мск повысился на 0,24% и составил 448,79... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:00 мск повысился на 0,24% и составил 448,79... читать дальше

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