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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,138 руб.
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25 сентября 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,138 руб.

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25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,92 коп. и составил 13,138 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,082 руб., максимальный - 13,218 руб. Было заключено 5382 сделки. Объем торгов составил 16184,7 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,132 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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