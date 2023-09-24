ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,01 руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56065,390 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 547,768 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,82 коп. и составил 102,1753 руб. Минимальный курс евро составил 101,7325 руб., максимальный - 102,7925 руб. Было заключено 10978 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 101,7325 руб., максимальный - 102,7925 руб. Было заключено 10978 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,13 коп. и составил 13,142 руб. Минимальный курс юаня составил 13,107 руб., максимальный - 13,19 руб. Было заключено 57793 сделки. Объем торгов составил 150146,1 млн... Минимальный курс юаня составил 13,107 руб., максимальный - 13,19 руб. Было заключено 57793 сделки. Объем торгов составил 150146,1 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,27 коп. и составил 96,1672 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,92 руб., максимальный - 96,55 руб. Было заключено 18309 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,92 руб., максимальный - 96,55 руб. Было заключено 18309 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса МосБиржи и небольшими изменениями индекса РТС на фоне разнополярных внешних факторов, завершил понедельник в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,12% и составил 3045,39 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,12% и составил 3045,39 пункта. Индекс РТС к... Индекс РТС к... читать дальше

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Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. намерен к 2030 году полностью прекратить продажу в Европе неэлектрических автомобилей, заменив их на электрокары и гибриды, сообщает Financial Times. При этом с настоящего момента все новые модели машин, которые планируется... При этом с настоящего момента все новые модели машин, которые планируется... читать дальше

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Группа депутатов от фракций "Справедливая Россия", КПРФ и "Единая Россия" предложила доработать законопроект об основах госрегулирования торговой деятельности, ввести туда определение "маркетплейса", продавца товаров на маркетплейсах и прописать особенности регулирования их... читать дальше

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Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России. "Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры... "Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры... читать дальше

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Доходы федерального бюджета РФ от утилизационного сбора на транспорт в 2024 году вырастут в годовом выражении в 1,5 раза и превысят 940 млрд рублей; проведенные в этом году индексации сбора для разных категорий техники должны обеспечить в ближайшую трехлетку поступление в бюджет... читать дальше

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Нефтяные цены падают вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 мск подешевели на $0,61 (0,65%) - до $92,66 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 мск подешевели на $0,61 (0,65%) - до $92,66 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах... Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах... читать дальше

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Экспортные и внутренние цены на российскую пшеницу начнут расти в ближайшее время, для чего сложились все предпосылки. Это ухудшение перспектив урожая и экспорта в ряде стран, а также снижение на четверть тендерных закупок пшеницы основными странами-импортерами, прогнозируют в... читать дальше

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Рынок чайных напитков нового типа, ориентированных на молодых потребителей, может превысить 200 млрд юаней (почти $28 млрд) в 2025 году, говорится в отчете Китайской ассоциации торговых сетей и франчайзинга и платформы электронной торговли Meituan. По итогам 2023 года,... По итогам 2023 года,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,68 коп. и составил 96,1435 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,9 руб., максимальный - 96,505 руб. Было заключено 8494 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,9 руб., максимальный - 96,505 руб. Было заключено 8494 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Россия с 1 по 24 сентября отгрузила на экспорт 4,933 млн тонн пшеницы, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего... читать дальше

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Правительство РФ обязало министров присутствовать лично на заседаниях профильных комитетов Госдумы при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете на 2024-2026 гг. и связанных с ним проектов законов. "Руководителям федеральных органов исполнительной власти... "Руководителям федеральных органов исполнительной власти... читать дальше

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В 1-м полугодии российские страховщики собрали 342,7 млрд рублей премий по страхованию жизни (с учетом добровольного пенсионного страхования), что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 57%, свидетельствует статистика Банка России. На долю 10 лидеров... На долю 10 лидеров... читать дальше

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