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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
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ГЛАВНОЕ
Дефицит бюджета РФ сократится в 2026 году до 0,8% ВВП
Бюджет РФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей, или 1,8% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. В 2024 г размер дефицита снизится до 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2025 г - до 830,5 млрд руб., или 0,4% ВВП
 
Темпы роста средств компаний в банках в августе ускорились до 3,7%, населения - замедлились до 0,8%
Средства компаний в российских банках в августе выросли на 1,772 трлн рублей (или на 3,7%) после увеличения на 349 млрд рублей (0,7%) в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор отмечает приток средств юрлиц главным...
 
Определен график внедрения биометрии в сервисы
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Банки хотят повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных
Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%). Льготные ипотечные программы следует дополнить условием об увеличении процентнои? ставки до рыночнои? в случае, если государство не...
 
23 сентября 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.

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23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,01 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евр

 
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24 сентября 2023 года 17:55
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Финансирование госпрограммы развития АПК в 2024 г. может увеличиться до 390,15 млрд руб.
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24 сентября 2023 года 16:28
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В 2024...    читать дальше
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24 сентября 2023 года 16:07
Генпрокуратура выявила новую схему мошенничества
По поручению генпрокурора Игоря Краснова Генпрокуратура России совместно с Центробанком провела проверки компаний, которые выплачивали долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам.

Когда организация признается банкротом, у людей есть два способа получить...    читать дальше
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Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана оцениваются в настоящее время в $67 млрд, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

"С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,5% и достигли $67 млрд", - сказал Асадов в субботу при...    читать дальше
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24 сентября 2023 года 12:41
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником, назвав машиностроение драйвером роста индустриального производства.

"Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики,...    читать дальше
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24 сентября 2023 года 11:35
Правительство РФ выделило ещё 45 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям
Еще 45 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку программы льготного кредитования российских сельхозпроизводителей, что позволит субсидировать более 40 тыс. займов, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил...    читать дальше
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Средняя стоимость новостроек в городах-сателлитах Москвы на год выросла на 7%, до 191 тыс. руб. за кв. м по итогам августа, подсчитали в "Авито Недвижимости". Согласно подсчетам "Циан.Аналитики", средняя стоимость первичной недвижимости в Московской области к середине сентября...    читать дальше
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24 сентября 2023 года 09:44
Две трети россиян выступают за самозапрет на кредиты
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24 сентября 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По...
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