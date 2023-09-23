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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
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23 сентября 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
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23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,01 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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24 сентября 2023 года 18:02
Финансирование госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса РФ (программа "Земля") в 2024 году может составить 36 млрд 955,3 млн рублей, что на 14,6% меньше, чем было утверждено ранее (ФЗ-466), сообщается в пояснительной... читать дальше
.24 сентября 2023 года 17:55
Расходы на программу льготной ипотеки в 2024-2025гг вырастут на 251,6 млрд рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете, на программу семейной ипотеки - на 216,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на... читать дальше
.24 сентября 2023 года 17:50
Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2024 году предусмотрено в 390 млрд 150,8 млн рублей, что на 17,5% (на 57 млрд 980,9 млн рублей) больше, чем предусматривалось законом о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. (ФЗ-466), сообщается в... читать дальше
.24 сентября 2023 года 17:41
Поступление НДПИ на нефть в 2024 - 2026 гг. прогнозируется на уровне 29,4 трлн рублей: в 2024 г. - 9,732 трлн рублей, в 2025 г. - 9,814 трлн рублей, в 2026 г. - 9,886 трлн. рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трёхлетний период, с которой... читать дальше
.24 сентября 2023 года 17:32
Экспортеры в 4-м квартале текущего и в будущем году будут платить в бюджет ежемесячно около 50 млрд рублей в виде "курсовой" пошлины, введенной постановлением правительства с 1 октября. Такие параметры заложены в проект федерального бюджета на 2024 г и плановый период 2025-2026... читать дальше
.24 сентября 2023 года 17:24
Поступления в бюджет РФ от экспортных пошлин на зерно и масличные в 2025 году предусмотрены на уровне 195 млрд руб.
Бюджет РФ в 2024 году может получить от экспортных пошли на зерновые и масличные культуры 214,394 млрд рублей, что на 8,3% меньше оценочного показателя 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 года и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой... читать дальше
.24 сентября 2023 года 17:15
Дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снизится c $20 до $15 за баррель, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс". Также планируется внести изменения в... читать дальше
.24 сентября 2023 года 16:52
Фонд национального благосостояния (ФНБ) к началу 2024 года составит 12,177 трлн рублей, или 6,8% ВВП, ожидается его пополнение в текущем году на 1,089 трлн рублей, расходование средств фонда может составить 3,462 трлн рублей. Такая информация содержится в пояснительной записке к... читать дальше
.24 сентября 2023 года 16:28
Правительство планирует получить от НДПИ на газ в 2024 -2026 гг. 4,7 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс". Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября. В 2024... читать дальше
.24 сентября 2023 года 16:07
По поручению генпрокурора Игоря Краснова Генпрокуратура России совместно с Центробанком провела проверки компаний, которые выплачивали долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам. Когда организация признается банкротом, у людей есть два способа получить... читать дальше
.24 сентября 2023 года 14:23
Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана оцениваются в настоящее время в $67 млрд, заявил премьер-министр страны Али Асадов. "С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,5% и достигли $67 млрд", - сказал Асадов в субботу при... читать дальше
.24 сентября 2023 года 12:41
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником, назвав машиностроение драйвером роста индустриального производства. "Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики,... читать дальше
.24 сентября 2023 года 11:35
Еще 45 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку программы льготного кредитования российских сельхозпроизводителей, что позволит субсидировать более 40 тыс. займов, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше
.24 сентября 2023 года 10:23
Стоимость жилья в новостройках крупных городов Подмосковья составляет 170-190 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в городах-сателлитах Москвы на год выросла на 7%, до 191 тыс. руб. за кв. м по итогам августа, подсчитали в "Авито Недвижимости". Согласно подсчетам "Циан.Аналитики", средняя стоимость первичной недвижимости в Московской области к середине сентября... читать дальше
.24 сентября 2023 года 09:44
Почти треть россиян (31%) заявила, что однозначно поддерживает установку самозапрета на кредиты. Еще 39% выбрали вариант "скорее да, чем нет". Таким образом, положительно к инициативе относятся более двух третей граждан - 70%, следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного... читать дальше
.24 сентября 2023 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По...
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