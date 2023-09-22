22 сентября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.09 по 01.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.09.2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|сентябрь 2023
|25.09.2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|сентябрь 2023
|26.09.2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|июль 2023
|26.09.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|сентябрь 2023
|26.09.2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|август 2023
|27.09.2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|август 2023
|27.09.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 сентября
|28.09.2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|сентябрь 2023
|28.09.2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|сентябрь 2023
|28.09.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|август 2023
|28.09.2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|сентябрь 2023
|28.09.2023
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|сентябрь 2023
|28.09.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 сентября
|28.09.2023
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2023
|28.09.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 сентября
|28.09.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|сентябрь 2023
|29.09.2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|август 2023
|29.09.2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|август 2023
|29.09.2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2023
|29.09.2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|сентябрь 2023
|29.09.2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|август 2023
|29.09.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|июль 2023
|29.09.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|сентябрь 2023
|29.09.2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|август 2023
|29.09.2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июль 2023
|29.09.2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|сентябрь 2023
|29.09.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|сентябрь 2023
|30.09.2023
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2023
|30.09.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|сентябрь 2023
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