.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Темпы роста средств компаний в банках в августе ускорились до 3,7%, населения - замедлились до 0,8%
Средства компаний в российских банках в августе выросли на 1,772 трлн рублей (или на 3,7%) после увеличения на 349 млрд рублей (0,7%) в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор отмечает приток средств юрлиц главным...
 
Определен график внедрения биометрии в сервисы
Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса...
 
Банки хотят повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных
Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%). Льготные ипотечные программы следует дополнить условием об увеличении процентнои? ставки до рыночнои? в случае, если государство не...
 
22 сентября 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

 0  
22 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.09 по 01.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
25.09.2023 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции сентябрь 2023
25.09.2023 11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo сентябрь 2023
26.09.2023 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США июль 2023
26.09.2023 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) сентябрь 2023
26.09.2023 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США август 2023
27.09.2023 11:00 Изменение денежной массы в еврозоне август 2023
27.09.2023 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 16 по 22 сентября
28.09.2023 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции сентябрь 2023
28.09.2023 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии сентябрь 2023
28.09.2023 12:00 Изменение цен производителей в Италии август 2023
28.09.2023 12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне сентябрь 2023
28.09.2023 15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии сентябрь 2023
28.09.2023 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 10 по 16 сентября
28.09.2023 15:30 Изменение ВВП США II квартал 2023
28.09.2023 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 03 по 09 сентября
28.09.2023 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне сентябрь 2023
29.09.2023 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции август 2023
29.09.2023 09:45 Цены производителей во Франции август 2023
29.09.2023 10:00 Изменение ВВП Великобритании II квартал 2023
29.09.2023 10:55 Данные о безработице в Германии сентябрь 2023
29.09.2023 11:30 Изменение денежной массы в Великобритании август 2023
29.09.2023 12:00 Объем промышленных заказов в Италии июль 2023
29.09.2023 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне сентябрь 2023
29.09.2023 15:30 Изменение расходов и доходов населения США август 2023
29.09.2023 15:30 Месячное изменение ВВП Канады июль 2023
29.09.2023 16:45 Индекс производственной активности Чикаго сентябрь 2023
29.09.2023 17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) сентябрь 2023
30.09.2023 12:00 Квартальные данные о безработице в Италии I квартал 2023
30.09.2023 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии сентябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 сентября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,2835 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,77 коп. и составил 102,2835 руб.

Минимальный курс евро составил 101,8975 руб., максимальный - 102,6975 руб. Было заключено 18572 сделки. Объем торгов составил...
.
22 сентября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1407 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,00 коп. и составил 13,1407 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,106 руб., максимальный - 13,164 руб. Было заключено 57753 сделки. Объем торгов составил 166624,44...
.
22 сентября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,0445 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 96,0445 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,7775 руб., максимальный - 96,265 руб. Было заключено 28449 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:59
Рынок акций РФ закрылся ростом на 1%
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1% на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти.

Индекс МосБиржи вырос на 0,99% и по состоянию на 18:50 мск составил 3049,07 пункта.

Индекс РТС на это...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:55
РФ готова поддержать продление еще на полгода порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
РФ поддерживает продление до 1 апреля 2024 года действия порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в материалах в материалах Минэкономразвития.

Действие ранее установленного повышенного...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:51
Грузовые ж/д тарифы могут вырасти с 1 декабря на 10,75%
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2023 г. могут быть проиндексированы на 10,75% (с учетом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры), говорится в прогнозе Минэкономразвития на...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:47
Минэкономразвития отразило в макропрогнозе ужесточение ДКП и риск ее "несвоевременного" смягчения
Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) или ее несвоевременный возврат к смягчению может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также привести к дополнительным расходам бюджета по накопленным обязательствам в рамках субсидируемых кредитных программ,...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:40
Ставки ФРС, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось - глава ФРБ Бостона
Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки в случае проблем со снижением инфляции, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс.

Ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:34
Цены на газ для промышленности, кроме энергетики, повысят на 10% с декабря 2023 г., позволит производителям справиться с допналогами
Оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, планируется проиндексировать на 10% с 1 декабря 2023 года, говорится в опубликованном в пятницу прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 года.

"С учетом предложений отраслевых...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:23
Пассажирооборот авиакомпаний РФ в 2023 г. может вырасти на 1,5% в 2022 г., грузооборот - на 16,3%
Общий пассажирооборот российских авиакомпаний в 2023 году может вырасти на 1,5% относительно показателя за 2022 год, до 231,4 млрд пассажиро-километров (пкм), говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, опубликованном...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:18
Нефть замедлила рост, Brent у $93,5 за баррель
Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подорожали на $0,24 (0,26%) - до $93,54 за...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:18
Выпуск бензинов в РФ в 2023 г. вырастет на 6,4%, ДТ - на 7,6%
Производство бензинов в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырастет на 6,4%, дизельного топлива - на 7,6%. В 2026 году увеличение выпуска по обоим продуктам по сравнению с 2022 годом превысит 10%, говорится в прогнозе Минэкономразвития о социально-экономическом развитии РФ на...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:12
Оптовые цены на газ с 1 июля 2024 г. для всех, кроме населения, планируется поднять на 11,2% вместо 8%
Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, исключая население, будет проведена с 1 июля 2024 года на уровне 11,2%, а в 2025 г. на уровне 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, опубликованном на сайте министерства...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:06
Предельный размер индексации тарифов ЖКХ для населения в РФ с 1 июля 2024 г. составит 9,8%
Индексация совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года составит до 9,8%, говорится в опубликованном в пятницу прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг.

В предыдущем трехлетнем макропрогнозе, на 2023-2025 гг.,...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 95,9667 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,24 коп. и составил 95,9667 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,3 руб., максимальный - 96,2475 руб. Было заключено 6138 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 17:57
EBITDA "РЖД" по МСФО выросла за полгода в 1,4 раза
EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 1-м полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 436,7 млрд руб. на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете компании.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.