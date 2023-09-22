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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Темпы роста средств компаний в банках в августе ускорились до 3,7%, населения - замедлились до 0,8%
Средства компаний в российских банках в августе выросли на 1,772 трлн рублей (или на 3,7%) после увеличения на 349 млрд рублей (0,7%) в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор отмечает приток средств юрлиц главным...
 
Определен график внедрения биометрии в сервисы
Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса...
 
Банки хотят повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных
Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%). Льготные ипотечные программы следует дополнить условием об увеличении процентнои? ставки до рыночнои? в случае, если государство не...
 
22 сентября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании август 2023
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде июль 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
22 сентября 2023 года 08:55
Темпы роста потребительских кредитов в августе ускорились до 2,4% - ЦБ РФ
Темпы роста потребительского кредитования в августе ускорились до 2,4% с 2% в июле несмотря на рост ставок после повышения ключевой, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора.

"Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:49
Цены на нефть растут после снижения накануне
Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:38
Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики
Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:31
Американские фондовые индексы упали на 1,1-1,8%
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $281,35 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $281,35 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 126,79 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 126,79 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,32 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,32 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,4 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,4 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 сентября 2023 года 08:25
Банки РФ в августе ускорили рост ипотечного портфеля до рекордных 3,7%
Российские банки, по предварительным данным, в августе ускорили рост ипотечного портфеля до рекордных 3,7% (с 2,5% в июле), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Прирост с начала года составил 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:20
Доллар и евро растут на торгах "Московской биржи"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 руб. (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар чуть ускорил рост, евро также дорожает.

К 08:05 мск средневзвешенный...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:16
Срок действия запрета экспорта топлива будет зависеть от насыщения рынка - Минэнерго
Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка, заявил в интервью телеканалу Россия24 первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:11
Прибыль банков РФ в январе-августе составила 2,4 трлн руб., что соответствует рекорду за 2021 год
Российские банки за 8 месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора.

В августе прибыль банков составила 353...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:05
Европейские рынки акций завершили торги в четверг падением
Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились по итогам торгов в четверг. "Ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также подъем ставок центробанками Швеции и Норвегии негативно сказались на настрое трейдеров, даже несмотря на неожиданную паузу в цикле...    читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По...
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22 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Объемы розничных продаж в...
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21 сентября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 сентября снизилась на 0,93% и составила 55662,110 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55662,110 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,176 млрд руб., или на...
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