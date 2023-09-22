22 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|август 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|июль 2023
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22 сентября 2023 года 08:55
Темпы роста потребительского кредитования в августе ускорились до 2,4% с 2% в июле несмотря на рост ставок после повышения ключевой, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора.
"Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:49
Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.
Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:38
Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:31
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля.
Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $281,35 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 126,79 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,4 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 сентября 2023 года 08:25
Российские банки, по предварительным данным, в августе ускорили рост ипотечного портфеля до рекордных 3,7% (с 2,5% в июле), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Прирост с начала года составил 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 руб. (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар чуть ускорил рост, евро также дорожает.
К 08:05 мск средневзвешенный... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:16
Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка, заявил в интервью телеканалу Россия24 первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:11
Российские банки за 8 месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора.
В августе прибыль банков составила 353... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:05
Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились по итогам торгов в четверг. "Ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также подъем ставок центробанками Швеции и Норвегии негативно сказались на настрое трейдеров, даже несмотря на неожиданную паузу в цикле... читать дальше
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22 сентября 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По...
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22 сентября 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Объемы розничных продаж в...
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21 сентября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55662,110 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,176 млрд руб., или на...
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