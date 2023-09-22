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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
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22 сентября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.
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22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,93 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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