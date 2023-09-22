ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,0762 руб., евро - 102,3606 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,93 коп.

22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.

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Темпы роста потребительского кредитования в августе ускорились до 2,4% с 2% в июле несмотря на рост ставок после повышения ключевой, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора. "Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования... "Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии. Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт... Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт... читать дальше

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Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... читать дальше

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля. Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать... Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $281,35 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 126,79 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,4 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Российские банки, по предварительным данным, в августе ускорили рост ипотечного портфеля до рекордных 3,7% (с 2,5% в июле), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Прирост с начала года составил 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный... Прирост с начала года составил 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 руб. (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар чуть ускорил рост, евро также дорожает. Через час торгов доллар чуть ускорил рост, евро также дорожает. К 08:05 мск средневзвешенный... К 08:05 мск средневзвешенный... читать дальше

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Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка, заявил в интервью телеканалу Россия24 первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого... читать дальше

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Российские банки за 8 месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора. В августе прибыль банков составила 353... В августе прибыль банков составила 353... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились по итогам торгов в четверг. "Ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также подъем ставок центробанками Швеции и Норвегии негативно сказались на настрое трейдеров, даже несмотря на неожиданную паузу в цикле... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в... Объемы розничных продаж в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55662,110 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,176 млрд руб., или на...

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