ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 96,0762 руб.

21 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп.

.

1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-551 на 123 млрд 196 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Сбербанк с 22 сентября повысит ставки по базовым ипотечным программам, с 25 сентября увеличит ставки по вкладам, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. "Депозиты с 25 сентября, это значит в понедельник, а сегодня ночью ипотека", - сказал... читать дальше

.

Потребность в дополнительных средствах для кредитования АПК в связи с ростом ставки ЦБ оценивается в 45 млрд рублей, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в Казани. "Министерство сельского хозяйства расчет дополнительных потребностей сделало. По... "Министерство сельского хозяйства расчет дополнительных потребностей сделало. По... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "Джи-групп" до уровня A-(RU), изменив прогноз на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом. "Повышение... "Повышение... читать дальше

.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале сократилось на $2,4 млрд (1,1%) и составило $212,1 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Дефицит является минимальным со второго квартала 2021 года, отмечает Trading... читать дальше

.

Минфин РФ планирует добиться принятия норм (в рамках закона "О контрактной системе", 44-ФЗ) о сокращении сроков проведения госзакупок конкурентными способами в начале следующего года, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе Форума контрактных... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,6 пункта (1,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3030,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3062,04 (-0,2%) пункта,... читать дальше

.

Сбербанк в четвертом квартале прогнозирует снижения выдач ипотеки не менее чем на 30% на фоне проводимой Центробанком политики по охлаждению рынка жилищных кредитов, заявил журналистам глава крупнейшего банка РФ Герман Греф. "До конца этого года, по нашим оценкам, мы... "До конца этого года, по нашим оценкам, мы... читать дальше

.

"Автодор" завершила размещение 24-летних облигаций серии 004Р-06 объемом 19,98 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых, купоны...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 96,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 102,3606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,95/97,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 54 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Международные резервы России на 15 сентября составили $576,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 8 сентября международные резервы равнялись $576,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,1 млрд. По состоянию на 8 сентября международные резервы равнялись $576,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,1 млрд. На предыдущей неделе международные резервы РФ... На предыдущей неделе международные резервы РФ... читать дальше

.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 52,42 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,0762 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

.

Биржевая стоимость бензинов по национальному индексу снижается 4-й торговый день подряд, в четверг падение цен сильно ускорилось, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Таким образом биржевые цены среагировали на... Таким образом биржевые цены среагировали на... читать дальше

.