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В январе - июле 2023 года в Москве выдали около 18,6 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 162,3 миллиарда рублей. Это на 29,4 процента и 37,5 процента соответственно превышает показатели за семь месяцев 2022 года, сообщил исполняющий обязанности... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,87 пункта (0,55%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,28 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,83 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,83 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 20 сентября на 21,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра", то есть операции с расчетами 20 сентября... Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра", то есть операции с расчетами 20 сентября... читать дальше

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, говорится в сообщении кабмина. В список... В список... читать дальше

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Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $93 за баррель). Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила... Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,42/98,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Около 79% акционеров японского промышленного конгломерата Toshiba Corp. представили свои бумаги к выкупу в рамках тендерного предложения структуры фонда прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP) по цене 4620 иен ($31,14) за штуку, говорится в сообщении... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 692,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Для проекта "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2" должно быть построено 15 газовозов арктического класса, еще, оценочно, 40 понадобится для обеспечения реализации проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже": основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - в рамках SPO продаст 1,5% (15 млн шт.) акций. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 3183,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2918,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Курс доллара США укрепляется к евро и фунту стерлингов утром в четверг, инвесторы оценивают завершившееся накануне заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, растет... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, растет... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил металлургам рассмотреть возможность предоставления скидок на арматуру для государственных строек. Предполагается, что при заключении контрактов на поставку арматуры металлургические компании должны будут выяснять, куда будет направлен металл и... читать дальше

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Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, увеличила чистую прибыль на 23,4% в первом квартале 2024 финансового года до $1,08 млрд, или $4,23 в расчете на акцию, по сравнению с $875 млн, или $3,33 на акцию, за первый квартал... читать дальше

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1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-552 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении процентной ставки на прежнем уровне. ФРС накануне оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых -... ФРС накануне оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых -... читать дальше

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