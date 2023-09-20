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20 сентября 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 103,3584 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 40,25 коп. и составил 103,3584 руб.

Минимальный курс евро составил 103,025 руб., максимальный - 103,6425 руб. Было заключено 16030 сделок. Объем торгов составил 47760,66 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 103,025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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