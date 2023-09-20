Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 103,3472 руб.

Минимальный курс евро составил 103,08 руб., максимальный - 103,6 руб. Было заключено 3617 сделок. Объем торгов составил 13625,2 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 103,3225 руб. за евро.

20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,84 коп. и составил 103,3472 руб.

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Аграрно-промышленный комплекс в условиях роста цен на ГСМ должен быть поддержан за счет увеличения субсидий федерального бюджета, направляемых сельхозпроизводителям для компенсации части затрат на транспортировку продукции, считает член комитета по энергетике Госдумы Юрий... читать дальше

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Качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют "АЛРОСА" реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке, заявили в пресс-службе российской компании, комментируя заявление индийского Совета по содействию экспорту... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,65 пункта (0,118%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3087,5 пункта. Максимальное... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 44,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 96,6172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Российские компании в июле 2023 года поставили в Китай 3,27 млрд куб. м газа (сумма поставок по трубопроводам и в сжиженном виде), что является рекордным показателем за историю торговли двух стран, сообщила таможня страны. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков -... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,44/98,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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Забастовка на предприятиях General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis NV будет стоить каждому из трех автопроизводителей порядка $100-125 млн недополученной выручки в неделю, согласно оценкам экспертов Goldman Sachs. В своих прогнозах команда Goldman во главе... В своих прогнозах команда Goldman во главе... читать дальше

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К "Быстроденьги" установила ставку 18-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых, сообщил эмитент. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн... Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн... читать дальше

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Медианный доход населения США в 2022 году уменьшился на 2,3% и составил $74,58 тыс. по сравнению с $76,33 тыс. годом ранее, по данным Бюро переписи населения. Доля бедных американцев в прошлом году достигла 12,4% против 7,8% в 2021 году. До этого данный показатель... Доля бедных американцев в прошлом году достигла 12,4% против 7,8% в 2021 году. До этого данный показатель... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 36,58 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,6172 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 19-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 18% годовых, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что ставка 17-24-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в... Ранее сообщалось, что ставка 17-24-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в... читать дальше

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Владельцы облигаций Московского кредитного банка (МКБ) выпусков 001Р-03 и 001Р-04, а также инвестиционных облигаций серий БСО-П20 и БСО-П23 получили право требовать погашения принадлежащих им бумаг, говорится в сообщениях кредитной организации. Основание, повлекшее... Основание, повлекшее... читать дальше

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Господдержка сельского хозяйства РФ в 2024 году составит порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с предыдущими годами, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду. "В 2024 году, я надеюсь, (господдержка) будет не... "В 2024 году, я надеюсь, (господдержка) будет не... читать дальше

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Американский банк Goldman Sachs Group находится на продвинутой стадии эксклюзивных переговоров о продаже сервиса потребительского кредитования GreenSky группе инвестфирм, включая Sixth Street, Pacific Investment Management и KKR, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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