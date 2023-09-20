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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
На следующий год приватизация крупных активов не запланирована
Продажа государством доли в крупнейших компаниях в следующем году не планируется, сообщил "Ведомостям" близкий к кабмину источник, информацию подтвердил высокопоставленный чиновник. По их словам, публичная дискуссия о необходимости приватизации...
 
Какие самые прибыльные вакансии для выпускников
СберНПФ и сервис по поиску работы и персонала "Работа.ру" выяснили, в каких сферах и отраслях экс-студентам могут предложить самые большие заработные платы (исследование есть у "Известий".). Оказалось, максимальный уровень дохода молодым...
 
ЦБ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы
Годовая инфляция в России ближайшие месяцы продолжит повышаться, это будет связано с нарастанием ценового давления, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности...
 
20 сентября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании август 2023
09:00 Цены производителей в Германии август 2023
12:00 Объем строительства в еврозоне июль 2023
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 09 по 15 сентября
21:00 Процентная ставка ФРС сентябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
20 сентября 2023 года 09:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 689,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 689,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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20 сентября 2023 года 09:31
Инфляция в Великобритании в августе замедлилась до 6,7%
Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на минимальные с февраля 2022 года 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3537,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2675,74 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 3537,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3236,6 млрд руб.

На...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:24
Больше банков должны присоединиться к климатическим обязательствам, считает глава Минфина США
Больше банков должны присоединиться к климатическим обязательствам, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, представляя вчера новые руководящие документы для финансовых учреждений в данной сфере.

Новые принципы нацелены на привлечение большего объема капитала...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:17
"СИБУР" планирует в 2025 году запустить собственное производство катализаторов на тобольской площадке
"СИБУР" намерен в 2025 году запустить собственное производство катализаторов на тобольской площадке, сообщил глава компании Михаил Карисалов в ходе Промышленно-энергетического форума в Тюмени. "В Тобольске мы запустим через полтора года наш центр применения катализаторов, то...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:09
Азиатские фондовые торгуются в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают негативную динамику.

Инвесторы оценивают статистические данные, а также ждут итогов заседания руководства Федеральной резервной системы США, которое завершится вечером в...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:05
Доллар стабилен к основным мировым валютам
Курс доллара США к евро, иене и фунту стерлингов почти не меняется утром в среду перед подведением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы ЦБ...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:03
ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-4-551 на 150 млрд рублей
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-551 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:57
Цены на нефть продолжают снижаться
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне.

Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей.

"При текущих ценах пониженный спрос на...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:46
"Русснефть" в 2023 году снизит инвестпрограмму до 16 млрд руб.
Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"Мы уже начали восстанавливаться и продолжим это в следующем году....    читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:38
Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,45% годовых
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:31
Американские фондовые индексы снизились на 0,2-0,3%
Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных.

Число домов, строительство которых было начато в Штатах в августе, упало на 11,3%...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 159,01 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 159,01 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 44,55 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 44,55 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 сентября 2023 года 08:25
Глобальный размер долга достиг рекордных $307 трлн
Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в...    читать дальше
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