20 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|август 2023
|09:00
|Цены производителей в Германии
|август 2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|июль 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 сентября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|сентябрь 2023
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20 сентября 2023 года 09:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 689,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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20 сентября 2023 года 09:31
Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на минимальные с февраля 2022 года 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные... читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 3537,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3236,6 млрд руб.
На... читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:24
Больше банков должны присоединиться к климатическим обязательствам, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, представляя вчера новые руководящие документы для финансовых учреждений в данной сфере.
Новые принципы нацелены на привлечение большего объема капитала... читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:17
"СИБУР" намерен в 2025 году запустить собственное производство катализаторов на тобольской площадке, сообщил глава компании Михаил Карисалов в ходе Промышленно-энергетического форума в Тюмени. "В Тобольске мы запустим через полтора года наш центр применения катализаторов, то... читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:09
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают негативную динамику.
Инвесторы оценивают статистические данные, а также ждут итогов заседания руководства Федеральной резервной системы США, которое завершится вечером в... читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:05
Курс доллара США к евро, иене и фунту стерлингов почти не меняется утром в среду перед подведением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы ЦБ... читать дальше
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20 сентября 2023 года 09:03
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-551 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:57
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне.
Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей.
"При текущих ценах пониженный спрос на... читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:46
Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.
"Мы уже начали восстанавливаться и продолжим это в следующем году.... читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:38
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом.
Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении... читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:31
Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных.
Число домов, строительство которых было начато в Штатах в августе, упало на 11,3%... читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 159,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 44,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2023 года 08:25
Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в... читать дальше
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