ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,2236 руб., евро - 102,9211 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 102,9211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,34 коп.

20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 96,2236 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,36 коп.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 689,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на минимальные с февраля 2022 года 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 3537,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3236,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Больше банков должны присоединиться к климатическим обязательствам, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, представляя вчера новые руководящие документы для финансовых учреждений в данной сфере. Новые принципы нацелены на привлечение большего объема капитала... Новые принципы нацелены на привлечение большего объема капитала... читать дальше

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"СИБУР" намерен в 2025 году запустить собственное производство катализаторов на тобольской площадке, сообщил глава компании Михаил Карисалов в ходе Промышленно-энергетического форума в Тюмени. "В Тобольске мы запустим через полтора года наш центр применения катализаторов, то... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают негативную динамику. Инвесторы оценивают статистические данные, а также ждут итогов заседания руководства Федеральной резервной системы США, которое завершится вечером в... Инвесторы оценивают статистические данные, а также ждут итогов заседания руководства Федеральной резервной системы США, которое завершится вечером в... читать дальше

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Курс доллара США к евро, иене и фунту стерлингов почти не меняется утром в среду перед подведением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы ЦБ... ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы ЦБ... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-551 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне. Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей. Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей. "При текущих ценах пониженный спрос на... "При текущих ценах пониженный спрос на... читать дальше

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Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени. "Мы уже начали восстанавливаться и продолжим это в следующем году.... "Мы уже начали восстанавливаться и продолжим это в следующем году.... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении... Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных. Число домов, строительство которых было начато в Штатах в августе, упало на 11,3%... Число домов, строительство которых было начато в Штатах в августе, упало на 11,3%... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 159,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 44,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в... Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в... читать дальше

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