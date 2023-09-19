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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,173 руб.
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19 сентября 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,173 руб.

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19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,40 коп. и составил 13,173 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,113 руб., максимальный - 13,29 руб. Было заключено 49089 сделок. Объем торгов составил 143781,94 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,261 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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