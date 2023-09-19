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Число корпоративных банкротств в США в этом году может достигнуть максимума за последние 13 лет, поскольку повышение процентных ставок Федеральной резервной системой наносит ущерб компаниям, прогнозирует Guggenheim Investments. По данным на конец августа, более 450... По данным на конец августа, более 450... читать дальше

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"Автодор" завершила размещение 27-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,94% годовых, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,94% годовых, купоны...

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Министерство финансов России 20 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО НГК "Славнефть" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "По совокупности критериев методологии оценки внешнего влияния кредитный рейтинг группе... "По совокупности критериев методологии оценки внешнего влияния кредитный рейтинг группе... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 42,15 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,2236 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству доработал ко второму чтению законопроект, который вводит административные штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату. Штрафы, которые были привязаны к стоимости навязанных услуг, было решено... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) начинает сегодня двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку. Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых -... Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых -... читать дальше

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В среду, 20 сентября, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 21,56 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В среду, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 44,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Британский банковский сектор сталкивается с увеличением убытков по кредитам на фоне высокой инфляции и растущей процентной ставки, заявил заместитель председателя Банка Англии Сэм Вудс. Между тем экономика Великобритании демонстрирует удивительную устойчивость в... Между тем экономика Великобритании демонстрирует удивительную устойчивость в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,44 коп. и составил 102,9088 руб. Минимальный курс евро составил 102,4 руб., максимальный - 103,2525 руб. Было заключено 3352 сделки. Объем торгов составил 11742,1... Минимальный курс евро составил 102,4 руб., максимальный - 103,2525 руб. Было заключено 3352 сделки. Объем торгов составил 11742,1...

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Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем во вторник на заявлениях главы американской Chevron Corp. Цены на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. "Предложение... Цены на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. "Предложение... читать дальше

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Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая затраты на программное и аппаратное обеспечение, а также различного рода услуги в рамках ИИ-систем, вырастут до $78,4 млрд к 2027 году, говорится в прогнозе International Data Corporation... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,31 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3093,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3141,19 (+0,19%) пункта,... читать дальше

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Премии российских страховщиков по договорам страхования имущества физлиц выросли на 36,3% в 1-м полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 51 млрд рублей, следует из статистики Банка России. Выплаты за период, напротив, снизились на 4,4% - до... читать дальше

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