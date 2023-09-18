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Alibaba Group Holding планирует инвестировать $2 млрд в Турцию, в том числе, в строительство новых центров в Анкаре и Стамбуле, сообщает Market Watch со ссылкой на Trendyol, турецкое подразделение Alibaba. Китайская компания планирует построить центр обработки данных и... Китайская компания планирует построить центр обработки данных и... читать дальше

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Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Китае в 2022 году увеличились на 10,1% и превысили 3 трлн юаней ($456 млрд), сообщило Государственное статистическое управление страны. С корректировкой на инфляцию они выросли на 7,7%. Это... С корректировкой на инфляцию они выросли на 7,7%. Это... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,69 пункта (0,054%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3150,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3177,01... читать дальше

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Российские дилеры китайской марки Geely начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки, сообщило в понедельник профильное агентство "Автостат" со ссылкой на информацию завода "БелДжи". "Официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного... "Официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 11 сентября по 18 сентября) - 93,9311 руб. за доллар, минимальное значение - 91,636 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,43 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,93/97,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,73/104,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,7/97,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из самых перспективных областей сотрудничества с Узбекистаном энергетику, упомянув планы по строительству атомной электростанции в республике по российским технологиям. "В качестве одного из самых перспективных направлений... "В качестве одного из самых перспективных направлений... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила крупнейшим сотовым операторам (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) предупреждение о необходимости в течение месяца отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, говорится в сообщении... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы начали торги снижением. Инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий в преддверии череды заседаний центральных банков. В среду завершится двухдневная встреча руководства Федеральной резервной системы США, Банк Англии... читать дальше

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Россия готова активнее работать по расширению транспортных маршрутов на евразийском пространстве, в том числе выходящих на Афганистан и Южную Азию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В приоритете дальнейшие шаги по развитию международного коридора "Север-Юг",... "В приоритете дальнейшие шаги по развитию международного коридора "Север-Юг",... читать дальше

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Французский банк Societe Generale (SocGen) поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов роста выручки и рентабельности капитала в рамках новой стратегии, обнародованной в понедельник. Он планирует оптимизировать портфель активов, улучшить управление капиталом и... Он планирует оптимизировать портфель активов, улучшить управление капиталом и... читать дальше

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Китай в июле продолжил обновлять рекордные показатели по импорту трубопроводного газа. На глобальном рынке сжиженного природного газа народная республика остается крупнейшим импортером в мире, компенсируя падение потребления в других центрах спроса - Японии и Южной... читать дальше

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Объем средств, выделенных в РФ для оплаты медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования (ОМС), сократился в 1-м полугодии 2023 года на 6,6% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил 1,33 трлн рублей, согласно данным Банка России. При... При... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в январе-августе этого года реализовали 44,2 млн тонн зерна, что на 40,9% больше в годовом сравнении, сообщается в материалах Росстата. В частности, пшеницы было продано 30,4 млн тонн (на 46,5% больше), кукурузы - 4,9 млн тонн (на 26,5%... В частности, пшеницы было продано 30,4 млн тонн (на 46,5% больше), кукурузы - 4,9 млн тонн (на 26,5%... читать дальше

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