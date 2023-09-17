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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 сентября в размере 96,6338 руб., евро - 103,0358 руб.
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17 сентября 2023 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 сентября в размере 96,6338 руб., евро - 103,0358 руб.
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17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 96,6338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,31 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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