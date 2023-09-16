ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 сентября в размере 96,6338 руб., евро - 103,0358 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,31 коп.

16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 96,6338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,29 коп.

.

Россия, уже несколько лет являющаяся мировым лидером по экспорту пшеницы, в прошлом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) вышла на второе место в мире по экспорту всех видов зерновых культур, заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в эфире телепрограммы... читать дальше

.

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в сентябре составила 152 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за последние четыре недели на 3,6%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... читать дальше

.

Москва выставила на торги участки под размещение девяти некапитальных спортивных объектов в разных районах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Новые пространства для занятий... "Новые пространства для занятий... читать дальше

.

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $93,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде. Ранее, в июле 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $272,7 млн. Таким... Ранее, в июле 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $272,7 млн. Таким... читать дальше

.

Блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог, заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн. "На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут... читать дальше

.

На завершение строительства спортивного комплекса «Газовик» в Саратове выделено 317,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Решение даст возможность ввести в эксплуатацию новую спортивную... Решение даст возможность ввести в эксплуатацию новую спортивную... читать дальше

.

Польша с 00:00 17 сентября запретила въезд легковых автомобилей с российскими номерами. Польша стала последней граничащей с Россией страной ЕС, принявшей такие меры. Ранее на этой неделе о запрете въезда автомобилей с российскими номерами объявили страны Балтии и... читать дальше

.

Введение ограничительных мер из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в РФ, в том числе масочного режима, не планируется, при этом в отдельных учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре. "Ограничительные меры,... "Ограничительные меры,... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 96,6338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По...

.

Столичные парки посетили 80 млн человек в летний сезон, который уже завершился; с мая по сентябрь текущего года в парках было проведено 6 тыс. мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "80 миллионов гостей: в парках Москвы завершился летний сезон. С мая по сентябрь мы... читать дальше

.

По поручению президента правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. На эти цели будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 1,8%, ожидает ускорения темпов роста в 2024-2025гг до 2,3% в год. "Мы прогнозируем рост ВВП на 1,8% в 2023 году. Мы ожидаем, что рост составит в среднем 2,3% в 2024-2025... читать дальше

.

Правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого субъекта РФ. "Этот тариф начинает действовать в соответствии с федеральным законом с 1 октября этого года. Теперь стоимость обращения к... "Этот тариф начинает действовать в соответствии с федеральным законом с 1 октября этого года. Теперь стоимость обращения к... читать дальше

.

В рамках работы по защите от сезонных паводков и наводнений населённых пунктов Дальневосточного федерального округа Еврейской автономной области будет дополнительно направлено свыше 558 млн рублей на завершение реконструкции защитных гидротехнических сооружений, сообщается на... читать дальше

.

Петербургское ГУП "Пассажиравтотранс" объявило аукцион на оказание услуг лизинга автобусов большого класса, говорится в материалах на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - 9 млрд рублей. Прием заявок на аукцион продлится до 2 октября. Согласно документации, речь... Согласно документации, речь... читать дальше

.

Компании вправе не раскрывать в консолидированной финотчетности сведения, которые правительство ранее разрешило им не обнародовать в других отчетах. Соответствующее постановление правительства опубликовано в пятницу. Этот документ разрешает эмитентам, обязанным... Этот документ разрешает эмитентам, обязанным... читать дальше

.