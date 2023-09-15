15 сентября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.09 по 24.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.09.2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|август 2023
|18.09.2023
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|август 2023
|19.09.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|июль 2023
|19.09.2023
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|июль 2023
|19.09.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|июль 2023
|19.09.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|август 2023
|19.09.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|август 2023
|19.09.2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|август 2023
|20.09.2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|август 2023
|20.09.2023
|09:00
|Цены производителей в Германии
|август 2023
|20.09.2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|июль 2023
|20.09.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 сентября
|20.09.2023
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|сентябрь 2023
|21.09.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|сентябрь 2023
|21.09.2023
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|сентябрь 2023
|21.09.2023
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2023
|21.09.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 сентября
|21.09.2023
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|сентябрь 2023
|21.09.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 августа по 02 сентября
|21.09.2023
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|август 2023
|21.09.2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|август 2023
|22.09.2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|август 2023
|22.09.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|июль 2023
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 18.09 по 24.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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