Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 сентября

15 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 16 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5908,45 (-8,34) руб./грамм; на серебро - 70,34 (-0,47) руб./грамм; на платину - 2805,48 (+19,91) руб./грамм; на палладий - 3911,52 (+96,43) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57880,891 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 681,461 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,55 коп. и составил 103,0859 руб. Минимальный курс евро составил 102,455 руб., максимальный - 103,7675 руб. Было заключено 12612 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 102,455 руб., максимальный - 103,7675 руб. Было заключено 12612 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,04 коп. и составил 96,6595 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,1 руб., максимальный - 97,2625 руб. Было заключено 34158 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,1 руб., максимальный - 97,2625 руб. Было заключено 34158 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,18 коп. и составил 13,2738 руб. Минимальный курс юаня составил 13,185 руб., максимальный - 13,374 руб. Было заключено 63415 сделок. Объем торгов составил 144077,98... Минимальный курс юаня составил 13,185 руб., максимальный - 13,374 руб. Было заключено 63415 сделок. Объем торгов составил 144077,98...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме за счет закрытия игроками "коротких" позиций после известий о повышении ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт. Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. ЦБ РФ... Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. ЦБ РФ... читать дальше

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Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения алмазов в Южной Африке, снизила выручку в 2023 финансовом году (закончился 1 июля 2023 г.) на 42%, до $353 млн, сообщила компания. Объем продаж снизился на 33%, до 2,33 млн карат. В июне Petra отложила большую часть продаж в... Объем продаж снизился на 33%, до 2,33 млн карат. В июне Petra отложила большую часть продаж в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают в плюсе третью неделю подряд на фоне опасений относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке, сообщает MarketWatch. "Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии... "Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии... читать дальше

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Спрос на ипотеку в США находится на минимуме за 27 лет на фоне продолжающегося повышения ставок по кредитам, сообщает MarketWatch. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7,18% годовых по сравнению с 7,12% неделю назад, по данным... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,30 коп. и составил 96,5957 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,035 руб., максимальный - 97,19 руб. Было заключено 7456 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,035 руб., максимальный - 97,19 руб. Было заключено 7456 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Общее число сертифицированных аэропортов гражданской авиации в Китае достигнет 500 к 2025 году, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC). Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в... Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в... читать дальше

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Страны Ближнего Востока и Северной Африки стали основными покупателями российской пшеницы в первые два месяца нового сельхозгода (июль-август), сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. "В... "В... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 67,7 пункта с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торговую сессию в пятницу снижением после существенного подъема по итогам предыдущего дня. Инвесторы оценивают масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire... Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18.09 по 24.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Повышение ключевой ставки Банком России с 12% до 13% годовых окажет положительное воздействие на стабилизацию валютного рынка, однако может привести к замедлению кредитной активности, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Последовательное... читать дальше

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"Автодор" 18 сентября с 11:00 до 11:45 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-005Р-04, говорится в сообщении госкорпорации. Организатором выступит Газпромбанк. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит Газпромбанк. Параметры займа пока не раскрываются. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций... Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций... читать дальше

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