Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -7320,5 млрд руб.

15 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -7320,5 млрд руб.

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В августе потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статуправления Insee, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,1%... читать дальше

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В январе-августе 2023 года индекс промышленного производства вырос в Казахстане на 3,8%, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на... Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,63 пункта (0,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3128,86 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,44 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,44 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -7320,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Москва занимает первое место среди десяти мегаполисов мира по темпам роста промышленного производства. Индекс промпроизводства (ИПП) российской столицы по итогам 2022 года вырос на 15,1 процента, что позволило ей опередить с большим отрывом такие крупные города, как... читать дальше

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Потребление полимеров в мире продолжает рост, хотя и более медленными темпами, чем ранее, производственные мощности загружены примерно на 80%, сообщил в интервью "Интерфаксу" член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович. "Потребление растет. Не такими... "Потребление растет. Не такими... читать дальше

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ООО "Фабрика "Фаворит" (Новосибирская область) утвердило параметры размещения облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составит 60 млн рублей, срок обращения - четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению... Объем выпуска составит 60 млн рублей, срок обращения - четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению... читать дальше

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Торги в пятницу рынок акций РФ начал в миноре, несмотря на улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. Европейские рынки акций выросли на итогах заседания ЕЦБ. Европейские рынки акций выросли на итогах заседания ЕЦБ. Фондовая Америка завершила торги на позитиве. Фондовая Америка завершила торги на позитиве. Сегодня фондовые индексы... Сегодня фондовые индексы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,42/98,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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ВТБ планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций объемом 50 млрд рублей с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Ставка купонов будет ежемесячной и переменной. В первый месяц инвестору... Ставка купонов будет ежемесячной и переменной. В первый месяц инвестору... читать дальше

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В ходе сегодняшних тторгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),... читать дальше

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В январе-августе т.г. продажи алкогольной продукции в рознице России составили 146 млн декалитров (дал), что на 4,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль (до 1 сентября 2023 года Росалкогольрегулирование). Этот... Этот... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 сентября составили по Российской Федерации 12127,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11757,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на позитивных статданных из Китая, показывающих, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. Для китайского рынка акций, однако, сильные статданные означают снижение... Для китайского рынка акций, однако, сильные статданные означают снижение... читать дальше

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5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-548 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении... Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении... читать дальше

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