15 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|август 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|июль 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|июль 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|август 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|август 2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|сентябрь 2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|август 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|сентябрь 2023
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15 сентября 2023 года 10:38
В августе потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статуправления Insee, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,1%... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:30
В январе-августе 2023 года индекс промышленного производства вырос в Казахстане на 3,8%, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,63 пункта (0,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3128,86 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,44 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:22
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -7320,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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15 сентября 2023 года 10:20
Москва занимает первое место среди десяти мегаполисов мира по темпам роста промышленного производства. Индекс промпроизводства (ИПП) российской столицы по итогам 2022 года вырос на 15,1 процента, что позволило ей опередить с большим отрывом такие крупные города, как... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:12
Потребление полимеров в мире продолжает рост, хотя и более медленными темпами, чем ранее, производственные мощности загружены примерно на 80%, сообщил в интервью "Интерфаксу" член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович.
"Потребление растет. Не такими... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:06
ООО "Фабрика "Фаворит" (Новосибирская область) утвердило параметры размещения облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составит 60 млн рублей, срок обращения - четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:04
Торги в пятницу рынок акций РФ начал в миноре, несмотря на улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры.
Европейские рынки акций выросли на итогах заседания ЕЦБ.
Фондовая Америка завершила торги на позитиве.
Сегодня фондовые индексы... читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,42/98,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
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15 сентября 2023 года 10:00
ВТБ планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций объемом 50 млрд рублей с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Ставка купонов будет ежемесячной и переменной. В первый месяц инвестору... читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:50
В ходе сегодняшних тторгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),... читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:35
В январе-августе т.г. продажи алкогольной продукции в рознице России составили 146 млн декалитров (дал), что на 4,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль (до 1 сентября 2023 года Росалкогольрегулирование).
Этот... читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 сентября составили по Российской Федерации 12127,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11757,7 млрд руб.
На... читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:22
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на позитивных статданных из Китая, показывающих, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды.
Для китайского рынка акций, однако, сильные статданные означают снижение... читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:05
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-548 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:04
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении... читать дальше
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