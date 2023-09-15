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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Сбербанк против "квазиналога" с интернет-компаний в пользу "Почты России"
У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент - "Сбер". Банк считает такие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики...
 
Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 50%
В Минфине хотят снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%, сообщил "Известиям" директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного...
 
Производители молочной продукции фиксируют снижение запасов
Отраслевое объединение "Союзмолоко" (в него входит более 300 производителей и переработчиков молока) зафиксировало снижение запасов продукции на складах различных предприятий. Об этом говорится в аналитическом обзоре ассоциации за август 2023 г....
 
15 сентября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Изменение потребительских цен во Франции август 2023
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны июль 2023
12:00 Внешнеторговый баланс Италии июль 2023
12:00 Изменение потребительских цен в Италии август 2023
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США август 2023
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing сентябрь 2023
16:15 Промышленное производство в США август 2023
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) сентябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
15 сентября 2023 года 10:38
Августовская инфляция во Франции ускорилась до 5,7%
В августе потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статуправления Insee, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,1%...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:30
В январе-августе промпроизводство в Казахстане выросло на 3,8%
В январе-августе 2023 года индекс промышленного производства вырос в Казахстане на 3,8%, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 15 сентября движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,63 пункта (0,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3128,86 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,44 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:22
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -7320,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -7320,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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15 сентября 2023 года 10:20
Москва лидирует по темпам роста промпроизводства среди 10 мировых мегаполисов
Москва занимает первое место среди десяти мегаполисов мира по темпам роста промышленного производства. Индекс промпроизводства (ИПП) российской столицы по итогам 2022 года вырос на 15,1 процента, что позволило ей опередить с большим отрывом такие крупные города, как...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:12
Рост спроса на полимеры в мире замедлился, производственные мощности загружены на 80% -СИБУР
Потребление полимеров в мире продолжает рост, хотя и более медленными темпами, чем ранее, производственные мощности загружены примерно на 80%, сообщил в интервью "Интерфаксу" член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович.

"Потребление растет. Не такими...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:06
Фабрика "Фаворит" готовит выпуск облигаций на 60 млн рублей
ООО "Фабрика "Фаворит" (Новосибирская область) утвердило параметры размещения облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составит 60 млн рублей, срок обращения - четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:04
Рынок акций РФ открылся в красной зоне
Торги в пятницу рынок акций РФ начал в миноре, несмотря на улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры.

Европейские рынки акций выросли на итогах заседания ЕЦБ.

Фондовая Америка завершила торги на позитиве.

Сегодня фондовые индексы...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 93,42/98,36 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,42/98,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
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15 сентября 2023 года 10:00
ВТБ планирует разместить облигации на 50 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке ЦБ
ВТБ планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций объемом 50 млрд рублей с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ставка купонов будет ежемесячной и переменной. В первый месяц инвестору...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:50
Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен относительно иены
В ходе сегодняшних тторгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:35
За 8 месяцев рост розничных продаж алкоголя в РФ составил 4,3%
В январе-августе т.г. продажи алкогольной продукции в рознице России составили 146 млн декалитров (дал), что на 4,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль (до 1 сентября 2023 года Росалкогольрегулирование).

Этот...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 12127,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1742,47 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 сентября составили по Российской Федерации 12127,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11757,7 млрд руб.

На...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:22
Азиатские рынки акций, кроме китайского, растут сегодня
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на позитивных статданных из Китая, показывающих, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды.

Для китайского рынка акций, однако, сильные статданные означают снижение...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:05
ВТБ разместит 18 сентября однодневные бонды серии КС-4-548 на 150 млрд рублей
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-548 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 09:04
Нарбанк Китая влил 591 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, сохранил ставку 2,5% годовых
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении...    читать дальше
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