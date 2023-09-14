Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1978 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,153 руб., максимальный - 13,328 руб. Было заключено 4922 сделки. Объем торгов составил 17148,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,195 руб. за юань.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,08 коп. и составил 13,1978 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,46 коп. и составил 96,3091 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,6725 руб., максимальный - 97,3875 руб. Было заключено 42544 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,6725 руб., максимальный - 97,3875 руб. Было заключено 42544 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,27 коп. и составил 13,222 руб. Минимальный курс юаня составил 13,121 руб., максимальный - 13,366 руб. Было заключено 73693 сделки. Объем торгов составил 183124 млн... Минимальный курс юаня составил 13,121 руб., максимальный - 13,366 руб. Было заключено 73693 сделки. Объем торгов составил 183124 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,33 коп. и составил 103,1914 руб. Минимальный курс евро составил 102,2325 руб., максимальный - 104,28 руб. Было заключено 17317 сделок. Объем торгов составил 57142,33... Минимальный курс евро составил 102,2325 руб., максимальный - 104,28 руб. Было заключено 17317 сделок. Объем торгов составил 57142,33...

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АО "Холдинговая компания "Эволюция" приняло решение 18 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте, говорится в сообщении компании. Размещение 7-летнего выпуска на 10 млрд рублей проходило с 23 июня 2022 по 30... Размещение 7-летнего выпуска на 10 млрд рублей проходило с 23 июня 2022 по 30... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, и завершил четверг в миноре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,28% и составил 3139,49 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,28% и составил 3139,49 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,2% - до 1018,31 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,2% - до 1018,31 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Потенциал экспорта зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) превышает рекордный показатель прошлого сельхозгода (60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы), заявили опрошенные "Интерфаксом" эксперты зернового рынка. Вместе с тем они выразили сомнение в том,... читать дальше

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Соединенные Штаты ввели санкции против очередных компаний российского нефтесервиса, говорится в сообщении американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Под ограничения попали ООО "Велесстрой" - один из крупнейших подрядчиков по строительству... Под ограничения попали ООО "Велесстрой" - один из крупнейших подрядчиков по строительству... читать дальше

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4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-546 на 122 млрд 203,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО МФК "Саммит" серии 001P-02, включила его в третий уровень котировального списка и сектор повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00098-L-001P,... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00098-L-001P,... читать дальше

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Нефтяные цены в четверг обновили максимумы с ноября, стоимость WTI поднялась выше отметки в $90 за баррель. Поддержку рынку оказывают опасения сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего... Поддержку рынку оказывают опасения сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего... читать дальше

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США в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List. США внесли в санкционные списки более 100 российских и зарубежных физлиц и организаций, сообщает американский Минфин. Под санкции попали 24 физических лица, основная... Под санкции попали 24 физических лица, основная... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в августе 2023 года увеличилась на 722,2 млрд рублей, или на 2,9%, до 25 трлн 801,0 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Банка России. В январе-августе денежная база увеличилась на 1 трлн 372,4 млрд рублей, или на 5,6%, с... В январе-августе денежная база увеличилась на 1 трлн 372,4 млрд рублей, или на 5,6%, с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз увеличения мирового ВВП на 2023 год до 2,5% с ожидавшихся в июне 2,4%. В то же время прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшен до 1,9% с 2,1%. "Мировая экономика, вероятно, вырастет в 2023 году... "Мировая экономика, вероятно, вырастет в 2023 году... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,88 коп. и составил 96,1627 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,65 руб., максимальный - 96,945 руб. Было заключено 6938 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,65 руб., максимальный - 96,945 руб. Было заключено 6938 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потенциальный объем дивидендов российских компаний в осеннем сезоне может превысить 500 млрд руб., полагают аналитики SberCIB Investment Research. По состоянию на 12 сентября 16 эмитентов объявили дивиденды на сумму 255,6 млрд рублей, отмечают эксперты. Наибольшие... По состоянию на 12 сентября 16 эмитентов объявили дивиденды на сумму 255,6 млрд рублей, отмечают эксперты. Наибольшие... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству поддержал поправку в Уголовный кодекс, по которой в случае совершения хищения (речь может идти о незаконной выплате зарплаты, денежного довольствия), НДФЛ, перечисленный в бюджетную систему РФ, не включается в сумму... читать дальше

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