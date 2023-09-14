.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 11867,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,66 млрд руб.
.
14 сентября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 11867,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,66 млрд руб.
|0
14 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 11867,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11564,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3379,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3174,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 сентября составили 1759,66 млрд руб. против 3382,49697 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 сентября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 11867,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 11867,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11564,6 млрд руб. На... читать дальше
.14 сентября 2023 года 09:24
Структура Газпромбанка ведет переговоры о приобретении сети торговых центров "Мега" у шведской Ingka Centres, сообщил "Коммерсантъ". Стороны уже смогли достичь "неких договоренностей", их детали не уточняются. О какой именно структуре ГПБ идет речь газета не... читать дальше
.14 сентября 2023 года 09:20
4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-547 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.14 сентября 2023 года 09:16
Европарламент (ЕП) одобрил новый закон, направленный на увеличение использования в авиационном секторе экологически чистых видов топлива, таких как усовершенствованное биотопливо или водород. Новые правила для авиации - RefuelEU - были утверждены в среду на пленарной... читать дальше
.14 сентября 2023 года 09:07
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 1,6%. В число лидеров роста входят акции JGC Holdings (+7%), Mitsui E&S Co. (+4,8%), Idemitsu... читать дальше
.14 сентября 2023 года 09:01
Профицит госбюджета США в августе составил $89,256 млрд по сравнению с дефицитом в размере $219,596 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета уменьшились на 6,8% - до $283,13 млрд. Между тем расходы упали на 63% и... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:53
Часть экспертов считает, что ЦБ РФ завтра сохранит ключевую ставку, ряд экономистов ждут ее повышения
Аналитики разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%. Банк... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:46
Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне. Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:39
"Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока в 2024 году более чем на 4% относительно прогноза на 2023 год, минимум до 47 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить,... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:32
Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет сегодня очередное заседание, в ходе которого ему предстоит принять одно из самых сложных решений с момента начала нынешнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июле 2022 года. Трейдеры расходятся во мнениях о том,... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 144,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.14 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,45 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:26
Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе. Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 96,25 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается, отыгрывая настроения... читать дальше
.14 сентября 2023 года 08:14
"Аэрофлот" рассчитывает получить в III квартале этого года "уверенную" операционную прибыль, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.