Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 11867,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,66 млрд руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 11867,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11564,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3379,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3174,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 сентября составили 1759,66 млрд руб. против 3382,49697 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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