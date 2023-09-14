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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 11867,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11564,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Структура Газпромбанка ведет переговоры о приобретении сети торговых центров "Мега" у шведской Ingka Centres, сообщил "Коммерсантъ". Стороны уже смогли достичь "неких договоренностей", их детали не уточняются. О какой именно структуре ГПБ идет речь газета не... О какой именно структуре ГПБ идет речь газета не... читать дальше

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4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-547 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Европарламент (ЕП) одобрил новый закон, направленный на увеличение использования в авиационном секторе экологически чистых видов топлива, таких как усовершенствованное биотопливо или водород. Новые правила для авиации - RefuelEU - были утверждены в среду на пленарной... Новые правила для авиации - RefuelEU - были утверждены в среду на пленарной... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 1,6%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 1,6%. В число лидеров роста входят акции JGC Holdings (+7%), Mitsui E&S Co. (+4,8%), Idemitsu... В число лидеров роста входят акции JGC Holdings (+7%), Mitsui E&S Co. (+4,8%), Idemitsu... читать дальше

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Профицит госбюджета США в августе составил $89,256 млрд по сравнению с дефицитом в размере $219,596 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета уменьшились на 6,8% - до $283,13 млрд. Между тем расходы упали на 63% и... Доходы бюджета уменьшились на 6,8% - до $283,13 млрд. Между тем расходы упали на 63% и... читать дальше

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Аналитики разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%. Банк... Банк... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне. Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96... Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96... читать дальше

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"Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока в 2024 году более чем на 4% относительно прогноза на 2023 год, минимум до 47 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет сегодня очередное заседание, в ходе которого ему предстоит принять одно из самых сложных решений с момента начала нынешнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июле 2022 года. Трейдеры расходятся во мнениях о том,... Трейдеры расходятся во мнениях о том,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 144,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе. Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе. Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более... Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 96,25 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается, отыгрывая настроения... Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается, отыгрывая настроения... читать дальше

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"Аэрофлот" рассчитывает получить в III квартале этого года "уверенную" операционную прибыль, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме... читать дальше

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