14 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 сентября
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|август 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|август 2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|июль 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 августа по 02 сентября
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|сентябрь 2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|июль 2023
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14 сентября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 11867,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11564,6 млрд руб.
На... читать дальше
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14 сентября 2023 года 09:24
Структура Газпромбанка ведет переговоры о приобретении сети торговых центров "Мега" у шведской Ingka Centres, сообщил "Коммерсантъ". Стороны уже смогли достичь "неких договоренностей", их детали не уточняются.
О какой именно структуре ГПБ идет речь газета не... читать дальше
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14 сентября 2023 года 09:20
4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-547 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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14 сентября 2023 года 09:16
Европарламент (ЕП) одобрил новый закон, направленный на увеличение использования в авиационном секторе экологически чистых видов топлива, таких как усовершенствованное биотопливо или водород.
Новые правила для авиации - RefuelEU - были утверждены в среду на пленарной... читать дальше
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14 сентября 2023 года 09:07
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 1,6%.
В число лидеров роста входят акции JGC Holdings (+7%), Mitsui E&S Co. (+4,8%), Idemitsu... читать дальше
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14 сентября 2023 года 09:01
Профицит госбюджета США в августе составил $89,256 млрд по сравнению с дефицитом в размере $219,596 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета уменьшились на 6,8% - до $283,13 млрд. Между тем расходы упали на 63% и... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:53
Аналитики разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.
Банк... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:46
Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне.
Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:39
"Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока в 2024 году более чем на 4% относительно прогноза на 2023 год, минимум до 47 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить,... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:32
Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет сегодня очередное заседание, в ходе которого ему предстоит принять одно из самых сложных решений с момента начала нынешнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июле 2022 года.
Трейдеры расходятся во мнениях о том,... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 144,1 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 сентября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,45 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 сентября 2023 года 08:26
Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли
Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе.
Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 96,25 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается, отыгрывая настроения... читать дальше
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14 сентября 2023 года 08:14
"Аэрофлот" рассчитывает получить в III квартале этого года "уверенную" операционную прибыль, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме... читать дальше
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