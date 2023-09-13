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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58874,168 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 332,828 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,39 руб. и составил 96,0245 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,455 руб., максимальный - 96,7975 руб. Было заключено 21964 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,455 руб., максимальный - 96,7975 руб. Было заключено 21964 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 3-м квартале 2023 года вырос на 2 процентных пункта (п.п.), - до минус 13%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.(опрос был с 1 по 10 ноября).. Как... Как... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 сентября 2023 г. выросли на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 29 августа по 4 сентября бензин подорожал на 0,5%. С начала года бензин подорожал на 8,5%. Стоимость литра бензина... Стоимость литра бензина... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 5 по 11 сентября снизились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 29 августа по 4 сентября снижение цен составило 1,3%. В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 6,8%,... В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 6,8%,... читать дальше

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За период с 5 по 11 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 29 августа по 4 сентября потребительские цены выросли на 0,11%. С начала сентября цены выросли на 0,19%, с начала года -... С начала сентября цены выросли на 0,19%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ослабления рубля. Сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть; Индекс МосБиржи просел ниже 3150 пунктов В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов... В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов... читать дальше

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Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски в регулярным рейсам из Сибири и с Дальнего Востока в китайский курортный город Санья, говорится в материалах Росавиации. Санья - тропический приморский курорт, расположенный на юге острова Хайнань. "Аэрофлот" сможет летать туда... Санья - тропический приморский курорт, расположенный на юге острова Хайнань. "Аэрофлот" сможет летать туда... читать дальше

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Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии решил понизить ставку рефинансирования до 10% с 10,25% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. Это уже третье снижение ставки за последние месяцы: в мае она была понижена до 10,5% с 11%, в августе - до 10,25%.... Это уже третье снижение ставки за последние месяцы: в мае она была понижена до 10,5% с 11%, в августе - до 10,25%.... читать дальше

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Цены на нефть растут после публикации данных Министерства энергетики США, показавших неожиданный рост запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше

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Минсельхоз США в сентябрьском обзоре снизил оценку экспорта риса из Индии в следующем году до 17,5 млн тонн с 19 млн тонн по августовскому прогнозу. В текущем году экспорт ожидается в объеме 20 млн тонн. Мировые цены на рис взлетели до максимумов за 15 лет на фоне... Мировые цены на рис взлетели до максимумов за 15 лет на фоне... читать дальше

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Citigroup Inc существенно изменит организационную модель, чтобы привести структуру управления в соответствие с деловой стратегией банка и упростить его операции. Как говорится в пресс-релизе Citi, изменения предполагают повышение глав пяти направлений бизнеса и... Как говорится в пресс-релизе Citi, изменения предполагают повышение глав пяти направлений бизнеса и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,30 руб. и составил 95,9539 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,4825 руб., максимальный - 96,76 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,4825 руб., максимальный - 96,76 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам на срок до 90 дней и 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) 10 российских банков с наибольшим объемом депозитов физлиц за месяц с первой декады августа по первую декаду... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3955 тыс. баррелей - до 420,592 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5561 тыс. баррелей и составили 220,307 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением на торгах в среду, трейдеры оценивают статданные по инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда... Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда... читать дальше

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