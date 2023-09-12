Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9407 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,652 руб., максимальный - 13,039 руб. Было заключено 80546 сделок. Объем торгов составил 149862,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,988 руб. за юань.

12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,73 коп. и составил 12,9407 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58541,340 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 380,577 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,88 руб. и составил 101,5411 руб. Минимальный курс евро составил 99,4075 руб., максимальный - 102,445 руб. Было заключено 20647 сделок. Объем торгов составил 44652,49... Минимальный курс евро составил 99,4075 руб., максимальный - 102,445 руб. Было заключено 20647 сделок. Объем торгов составил 44652,49...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,78 руб. и составил 94,6342 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,445 руб., максимальный - 95,3125 руб. Было заключено 58262 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,445 руб., максимальный - 95,3125 руб. Было заключено 58262 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,73 коп. и составил 12,9407 руб. Минимальный курс юаня составил 12,652 руб., максимальный - 13,039 руб. Было заключено 80546 сделок. Объем торгов составил 149862,88... Минимальный курс юаня составил 12,652 руб., максимальный - 13,039 руб. Было заключено 80546 сделок. Объем торгов составил 149862,88...

.

Ипотечная задолженность с просрочкой в Великобритании во втором квартале выросла на 28,8% год к году, достигнув семилетнего максимума, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Банка Англии. Общая сумма долгов с просрочкой составила 16,9 млрд фунтов стерлингов... Общая сумма долгов с просрочкой составила 16,9 млрд фунтов стерлингов... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги во вторник ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,39% и 1,56%, соответственно, на фоне смешанных сигналов с внешних рынков; фактором поддержки выступала подросшая нефть. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский... читать дальше

.

Транзит автомобильного транспорта через Литву в Калининградскую область и обратно не подпадает под ограничения ЕС, заявил губернатор Антон Алиханов "Сейчас поступили разъяснения министерства иностранных дел Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть... "Сейчас поступили разъяснения министерства иностранных дел Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть... читать дальше

.

Регуляторы не поддержали рекомендацию Совета Федерации по созданию системы формирования перечня работающих в сфере госзакупок благонадежных поставщиков, не являющихся "техническими" компаниями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позициями министерств и ведомств по этому... читать дальше

.

Рост популярности внутреннего туризма привел к увеличению числа баз отдыха в регионах России, только с начала года открылись около 800 таких объектов, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор конструкторского бюро "Открытьбазу.рф", владелец нескольких баз... читать дальше

.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером во вторник после выхода ежемесячного отчета ОПЕК. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляет $92,05 за баррель, что на $1,41 (1,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляет $92,05 за баррель, что на $1,41 (1,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,85 руб. и составил 94,6509 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,425 руб., максимальный - 95,3475 руб. Было заключено 9969 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,425 руб., максимальный - 95,3475 руб. Было заключено 9969 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт с 1 октября этого года, сообщает регулятор. Соответствующее указание регулятора (N6494-У от 2 августа 2023 года) "O минимальных (стaндapтных) тpeбoвaниях к условиям осуществления добровольного страхования... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг эмитента американского ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts до спекулятивного уровня "ВВ+" с инвестиционного "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства,... Как сообщается в пресс-релизе агентства,... читать дальше

.

Европейский парламент (ЕП) проголосовал во вторник на пленарной сессии в Страсбурге за ускорение внедрения возобновляемых источников энергии в соответствии с планами ЕС по "зеленому переходу" и обеспечению энергетической независимости Green Deal и... читать дальше

.

Американский рынок акций начал торги во вторник в минусе, инвесторы оценивают корпоративные новости и ждут публикации важных статданных на этой неделе. Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился на 62,97 пункта - до 34600,75 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился на 62,97 пункта - до 34600,75 пункта.... читать дальше

.

Главный инвестиционный стратег Oppenheimer Asset Management Джон Штольцфус, который в конце июля спрогнозировал повышение S&P 500 выше 4900 пунктов до конца этого года, по-прежнему ждет достижения рекорда фондовым индексом. Штольцфус является самым оптимистичным... Штольцфус является самым оптимистичным... читать дальше

.