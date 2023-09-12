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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,9313 руб.
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12 сентября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,9313 руб.
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12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 26,84 коп. и составил 12,9313 руб. Минимальный курс юаня составил 12,649 руб., максимальный - 13,066 руб. Было заключено 6505 сделок. Объем торгов составил 19167,88 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,989 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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