12 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|август 2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|июль 2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|июль 2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|июль 2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|сентябрь 2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|сентябрь 2023
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12 сентября 2023 года 12:30
Минэнерго исполнит меры по стабилизации топливного рынка в соответствии с поручением президента, заявил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов по итогам пленарной сессии ВЭФ.
"Будут поручения, будем работать над исполнением поручений. Речь идет о стабилизации на... читать дальше
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12 сентября 2023 года 12:22
Минсельхоз РФ подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых в 2023 году до 130 млн тонн.
Предыдущий прогноз ведомства равнялся 123 млн тонн. 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир... читать дальше
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12 сентября 2023 года 12:15
Совет Центрального банка Армении принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 9,75%, говорится в сообщении регулятора.
В июне совет ЦБ впервые почти за год снизил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - до...
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12 сентября 2023 года 12:08
ООО "Газпром СПГ технологии" построит в Коми два комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), а также сопутствующую сбытовую инфраструктуру, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях Восточного... читать дальше
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12 сентября 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 26,84 коп. и составил 12,9313 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,649 руб., максимальный - 13,066 руб. Было заключено 6505 сделок. Объем торгов составил 19167,88...
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12 сентября 2023 года 11:56
2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-544 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9669% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,09%... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:54
Товарооборот между ЕАЭС и БРИКС достиг $150 млрд по итогам первого полугодия 2023 г, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
"Взаимная торговля стран БРИКС и ЕАЭС растет. По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:47
Группа ВТБ планирует самостоятельно развивать бизнес "Росгосстраха", планы продажи страхового бизнеса отложены, однако ВТБ в принципе не отказалась от них, сообщил глава группы Андрей Костин журналистам на брифинге в рамках Восточного экономического форума... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:39
Никаких планов по деприватизации в России нет, прокуратура имеет право в отдельных случаях оценивать ситуацию в конкретных компаниях, но это не связано с какими-либо решениями о деприватизации, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:31
Россия не собирается завершать лунную программу после аварии аппарата "Луна-25", сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:24
Российские компании должны осознать надежность работы в России, учесть прошлый опыт размещения активов за рубежом и не "наступать на те же грабли", считает президент РФ Владимир Путин.
"На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:17
Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 4 по 10 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую... читать дальше
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12 сентября 2023 года 11:09
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), заявил, что власти РФ видят определенные риски перегрева на рынке ипотеки и купируют их.
"Есть определенные риски, мы их видим и купируем", - сказал он.
По... читать дальше
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12 сентября 2023 года 10:59
Российские профильные инвесторы интересуются долей немецкой аэропортовой группы Fraport в ООО "Воздушные ворота северной столицы"(ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме... читать дальше
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12 сентября 2023 года 10:52
Производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию, заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин. По его словам, правительство в настоящее время занимается этим... читать дальше
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12 сентября 2023 года 10:45
Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая Государственным пенсионным фондом Норвегии (он же Нефтяной фонд), стала крупнейшим акционером швейцарской UBS Group, пишет газета Financial Times. NBIM увеличила долю в UBS более чем до 5% в этом месяце. Она является... читать дальше
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