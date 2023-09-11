Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,497 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,455 руб., максимальный - 97,5 руб. Было заключено 7177 сделок. Объем торгов составил 36446,16 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 95,555 руб. за доллар США.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,43 руб. и составил 96,497 руб.

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Минэнерго исполнит меры по стабилизации топливного рынка в соответствии с поручением президента, заявил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов по итогам пленарной сессии ВЭФ. "Будут поручения, будем работать над исполнением поручений. Речь идет о стабилизации на... "Будут поручения, будем работать над исполнением поручений. Речь идет о стабилизации на... читать дальше

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Минсельхоз РФ подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых в 2023 году до 130 млн тонн. Предыдущий прогноз ведомства равнялся 123 млн тонн. 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир... Предыдущий прогноз ведомства равнялся 123 млн тонн. 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир... читать дальше

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Совет Центрального банка Армении принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 9,75%, говорится в сообщении регулятора. В июне совет ЦБ впервые почти за год снизил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - до... В июне совет ЦБ впервые почти за год снизил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - до...

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ООО "Газпром СПГ технологии" построит в Коми два комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), а также сопутствующую сбытовую инфраструктуру, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях Восточного... Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях Восточного... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 26,84 коп. и составил 12,9313 руб. Минимальный курс юаня составил 12,649 руб., максимальный - 13,066 руб. Было заключено 6505 сделок. Объем торгов составил 19167,88... Минимальный курс юаня составил 12,649 руб., максимальный - 13,066 руб. Было заключено 6505 сделок. Объем торгов составил 19167,88...

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2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-544 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9669% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,09%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,09%... читать дальше

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Товарооборот между ЕАЭС и БРИКС достиг $150 млрд по итогам первого полугодия 2023 г, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. "Взаимная торговля стран БРИКС и ЕАЭС растет. По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот... "Взаимная торговля стран БРИКС и ЕАЭС растет. По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот... читать дальше

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Группа ВТБ планирует самостоятельно развивать бизнес "Росгосстраха", планы продажи страхового бизнеса отложены, однако ВТБ в принципе не отказалась от них, сообщил глава группы Андрей Костин журналистам на брифинге в рамках Восточного экономического форума... читать дальше

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Никаких планов по деприватизации в России нет, прокуратура имеет право в отдельных случаях оценивать ситуацию в конкретных компаниях, но это не связано с какими-либо решениями о деприватизации, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического... читать дальше

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Россия не собирается завершать лунную программу после аварии аппарата "Луна-25", сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту... "Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту... читать дальше

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Российские компании должны осознать надежность работы в России, учесть прошлый опыт размещения активов за рубежом и не "наступать на те же грабли", считает президент РФ Владимир Путин. "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки... "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки... читать дальше

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Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 4 по 10 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), заявил, что власти РФ видят определенные риски перегрева на рынке ипотеки и купируют их. "Есть определенные риски, мы их видим и купируем", - сказал он. "Есть определенные риски, мы их видим и купируем", - сказал он. По... По... читать дальше

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Российские профильные инвесторы интересуются долей немецкой аэропортовой группы Fraport в ООО "Воздушные ворота северной столицы"(ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме... читать дальше

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Производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию, заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин. По его словам, правительство в настоящее время занимается этим... читать дальше

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Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая Государственным пенсионным фондом Норвегии (он же Нефтяной фонд), стала крупнейшим акционером швейцарской UBS Group, пишет газета Financial Times. NBIM увеличила долю в UBS более чем до 5% в этом месяце. Она является... читать дальше

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